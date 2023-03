Les Warriors ont presque fait pire que les Bulls 99

Steve Kerr ne savait même plus à quand remontait la dernière victoire de son équipe à l’extérieur. La réponse du journaliste, qui lui a signalé la date en question, à savoir le 30 janvier, ne l’a pas rassuré non plus. Les Golden State Warriors montrent un visage complètement différent dans leur salle et loin de leurs terres. Mais ils ont enfin mis fin à la série de 11 défaites en déplacement en battant les Houston Rockets (121-108) lundi soir.

C’est la plus longue série de revers à l’extérieur pour un champion en titre depuis les Chicago Bulls lors de la saison 98-99. Sauf qu’à l’époque, Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman et Phil Jackson s’étaient tous barrés. Là, les Dubs ont toujours le même noyau dur avec Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green et compagnie. Et pourtant, ils sont catastrophiques en dehors de San Francisco. Un vrai mystère.

Les Warriors n’ont gagné que 8 matches à l’extérieur. Seuls les Rockets, les San Antonio Spurs et les Detroit Pistons font pire. Trois franchises qui se disputent le pire bilan de la ligue et le premier choix de la prochaine draft. Golden State encaisse aussi plus de 124 points par match – toujours on the road – et c’est presque un mini-événement que les joueurs de Steve Kerr aient réussi à limiter leurs adversaires à 108 unités la nuit dernière.

