Les résultats de la nuit en NBA

Pacers @ Hornets : 109-115

Bulls @ Sixers : 109-105, après deux prolongations

Wolves @ Knicks : 140-134

Warriors @ Rockets : 121-108

Mavs @ Grizzlies : 108-112

Kings @ Jazz : 120-128

Le classement

Podcast #83 : Qui est vraiment Michael Jordan ?

- Le thriller de la nuit était à chercher du côté du match Philadelphie-Chicago. Les Bulls ont signé un petit exploit en stoppant la série de 8 victoires consécutives des Sixers et en s'imposant après deux prolongations. L'expulsion de Joel Embiid en fin de partie, le contre de Derrick Jones Jr sur James Harden et les 72 points du trio LaVine-Vucevic-DeRozan ont eu raison de la ténacité de Philly.

Embiid n'avait jamais perdu contre Chicago en 13 affrontements et ses 37 points, 16 rebonds et 3 contres ont bien failli permettre à cette invincibilité de perdurer. Les Bulls sont sur trois victoires de rang et continuent cette bonne dynamique qui est en train de les emmener au play-in tournament après quelques semaines d'angoisse.

- C'est toujours triste de réussir un record en carrière lors d'une défaite à domicile. Julius Randle a connu cette sensation cette nuit. Les Knicks ont perdu un match "portes ouvertes" contre Minnesota en encaissant 140 points malgré la plus grosse perf offensive en NBA de Randle, auteur de 57 points (à 19/29), dont 52 sur les trois premiers quarts.

Le Tom Thibodeau de 2010 aurait fait une crise cardiaque en voyant son équipe aussi peu saignante défensivement et tournée vers l'attaque. Les Wolves, portés par Taurean Prince (35 pts) et Mike Conley (24 pts, 11 pds) ont survécu à l'absence d'Anthony Edwards pour retrouver le goût de la victoire et rester dans le wagon du play-in.

Rudy Gobert a fini avec 16 points, 7 rebonds, 3 passes, 1 contre et 1 interception.

- Les Grizzlies ont sévi dans le 4e quart-temps contre Dallas en passant un 29-12 aux Mavs, qui ont dû composer avec la blessure à la cheville de Kyrie Irving, reparti de Memphis avec une botte spéciale pour se déplacer... Alors que les Texans menaient de 13 points à l'entame du dernier quart, Jaren Jackson Jr (28 pts), Santi Aldama (22 pts) et leurs coéquipiers ont passé la seconde et placé un verrou à double-tour sur ce match.

C'est la troisième victoire de suite pour les hommes de Taylor Jenkins, qui vont récupérer Ja Morant dans les jours qui viennent et ont une longueur d'avance sur Sacramento dans la lutte pour la 2e place.

- Sacramento, justement, s'est fait surprendre par le Jazz, si toutefois on peut dire que cette équipe est encore surprenante tant elle a déjoué les prévisions cette saison. Là aussi grâce à un 4e quart-temps mieux maîtrisé, Utah a fait la différence. L'homme du match du côté de Salt Lake City se nomme Ochai Agbaji (arrivé dans le cadre du trade de Donovan Mitchell). L'ancien joueur de Kansas a battu son record de points en NBA (27 pts), aidé par l'hyperactif Kelly Olynyk (19 pts, 10 rbds, 8 pds) et le revenant Kris Dunn (18 pts, 10 pds). Huit joueurs du Jazz ont inscrit au moins 10 points. Un effort collectif qui permet à l'équipe de repasser au 10e rang, devant les Lakers.

- Après 11 défaites de suite à l'extérieur, les Warriors ont enfin gagné hors de leurs bases. Ils n'iront pas fanfaronner puisque celle-ci est survenue à Houston, l'un des cancres de la ligue. Après une première mi-temps déjà poussive et criblée de ballons perdus (14 pour Golden State), les Splash Brothers et leurs camarades ont finalement pris le dessus. Stephen Curry (30 pts), Klay Thompson (29 pts) et Jonathan Kuminga (17 pts) ont fait le gros du boulot en attaque, pour permettre à leur équipe de consolider sa 6e place à l'Ouest, sans laisser filer les Clippers au 5e rang.

- Avec Tyrese Haliburton, les Pacers sont une équipe de playoffs. Sans lui, comme cette nuit à Charlotte, ils peuvent perdre contre n'importe qui. Après un superbe démarrage (+18 à la fin du 1er quart-temps), Indiana s'est écroulé et a laissé le trio Oubre-Rozier-Hayward (72 pts à eux trois) se faire plaisir et guider les Hornets vers leur 23e victoire de la saison. Avec 2.5 victoires de retard sur la 10e place, les Pacers ont quasiment dit adieu au play-in tournament.