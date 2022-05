Andre Iguodala, l’anomalie des Finales NBA

Andre Iguodala connaît le chemin des Finales NBA comme sa poche. Après la qualification des Golden State Warriors, l’ailier vise un retour face au vainqueur de la série Heat — Celtics pour la dernière étape qui sépare son équipe d’un nouveau titre. Cela marquera ainsi ses septièmes Finales, un record pour un joueur qui n’a jamais porté le maillot des Lakers ou les Celtics.

Les Lakers et les Celtics partout dans le classement

Parmi les joueurs qui ont participé au plus grand nombre de Finales NBA, beaucoup de vert et de pourpre. En effet, la rivalité entre les Los Angeles Lakers et les Boston Celtics a marqué l’histoire de la NBA à bien des reprises. Au total, la première franchise cumule 32 apparences en Finales, contre 21 pour la seconde, loin devant les 28 autres équipes de la ligue.

La dynastie des Boston Celtics de Bill Russell (12 Finales) est de loin la plus représentée dans le top 20. On retrouve notamment Sam Jones (11), Tom Heinsohn (9), Bob Cousy, John Havlicek, Tom Sanders, et K. C. Jones (8) dans le haut du classement sur le site de StatMuse.

Du côté des Lakers, le choix est plus varié. Premiers à égalité, deux des plus grands joueurs de l’histoire : LeBron James et Kareem Abdul-Jabbar. Ils cumulent chacun 10 apparitions en Finales NBA dans leur carrière. Sans surprise, on retrouve aussi Magic Johnson et Jerry West (9 Finales), Derek Fisher et Michael Cooper (8). N’oublions pas non plus Kobe Bryant, Elgin Baylor et Robert Horry (7).

Andre Iguodala, la double exception

Et au milieu de ces joueurs, une anomalie : Andre Iguodala. Ses coéquipiers des Golden State Warriors ne sont pas bien loin. Après tout, Stephen Curry, Draymond Green et Klay Thompson ont disputé cinq Finales NBA ensemble et avancent vers leur sixième. Mais Iggy peut se vanter d’en avoir joué une de plus.

En effet, en 2020, l’ailier faisait partie de l’équipe du Heat qui a disputé les Finales face aux Lakers dans la bulle d’Orlando. Depuis 2015, il n’a d’ailleurs manqué qu’une fois les Finales NBA, l’année dernière.

Qui plus est, Iguodala ne se contente pas d’apparaître en Finales. Il y a remporté trois bagues de champions avec les Warriors et pourrait en gagner une quatrième cette année. En 2015, il a même décroché le titre de MVP des Finales.

Il représentait d’ailleurs déjà une anomalie à ce moment-là. Dans sa saison de MVP des Finales, jamais un autre joueur n’était sorti plus de trois fois du banc. À l’époque, les lauréats cumulaient à eux tous 10 matches en sortie de banc sur les années où ils ont reçu ce trophée. Et seulement en saison régulière ! Jamais l’un d’entre eux n’a joué en tant que remplaçant en playoffs.

En 2015, Andre Iguodala est sorti du banc pour 77 matches de saison régulière (bleu), 15 matches de playoffs (blanc) et 3 matches de Finales NBA (jaune).

À bien des égards, Andre Iguodala constitue donc une véritable exception. Sept Finales NBA sans avoir joué pour les Lakers ou les Celtics, un MVP des Finales en sortie de banc… À la fin de sa carrière, il pourra se vanter de cette grande originalité, toujours dans la victoire.

