Pour Andre Iguodala, il s'agit de boucler la boucle. Enfin presque. Si tout n'a pas vraiment commencé aux Golden State Warriors, c'est là où l'ailier y a passé ses plus belles années. Les plus glorieuses, aussi. Six saisons - deux de moins qu'aux Philadelphia Sixers - pour trois titres et un trophée de MVP des finales en plus du statut d'icône des supporters. Et c'est justement pour retrouver ce public, cette franchise, ce groupe, que le vétéran va s'engager pour un an avec le club californien. Il l'a annoncé au New York Times.

"L'opportunité de terminer ici est spéciale", confie notamment l'ailier de 37 ans.

Trop spéciale pour la laisser passer. Andre Iguodala viendra donc épauler - probablement une dernière fois - Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green tout en servant de mentor pour James Wiseman, Jonathan Kuminga et compagnie. Il amènera encore une fois sa défense et son expérience sur le terrain. Même si, après 17 saisons NBA, son impact n'est évidemment plus le même. Il tournait à 4,4 points et 3,5 rebonds de moyenne avec le Miami Heat la saison dernière. Mais c'est une belle histoire. Pour lui et pour la franchise.

