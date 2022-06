Andrew Bogut, son aveu sur la mise au placard de Mark Jackson

Mark Jackson se retrouve clairement ignoré par les franchises NBA. Sur le plan sportif pourtant, l'entraîneur a participé au renouveau des Golden State Warriors jusqu'à son renvoi en 2014. Et depuis, il n'a plus jamais retrouvé le moindre poste. Et Andrew Bogut a une idée pour expliquer cette mise au placard.

Ancien joueur des Dubs, l'Australien a eu l'opportunité d'évoluer sous les ordres de l'homme de 57 ans. Et sans surprise, l'ex-intérieur pense que l'ancien meneur est ainsi victime de son lien très fort avec la religion.

"Je pense que tout le monde mérite une seconde chance, et il finira par en avoir une. Mais avoir un aspect religieux aussi fort dans un vestiaire, je pense que cela représente un frein à un retour en NBA", a répondu Andrew Bogut sur Reddit.

En effet, Jackson traîne encore de nombreuses casseroles. Il se dit qu'il utilisait d'ailleurs une "rhétorique religieuse de manière de plus en plus extrême" au fil de son aventure à Golden State. Et forcément, les équipes potentiellement intéressées par ses services se montrent refroidies par une telle réputation.

Surtout que dans le même temps, des histoires "plus sombres" avec des assistants sous "l'influence du diable" existent... Autant dire que son come-back en NBA ne semble pas garanti.

