Andrew Wiggins titulaire au All-Star Game, l’immense fierté de Steve Kerr

Il s'agit, sans le moindre doute, de l'information à retenir de l'annonce des titulaires pour le All-Star Game : la sélection d'Andrew Wiggins. Pour la première fois de sa carrière, l'ailier des Golden State Warriors va participer à ce match de gala.

Et en plus, le Canadien a donc été choisi parmi les titulaires. Une véritable consécration pour l'ancien des Minnesota Timberwolves, qui a connu des moments compliqués dans sa carrière. Face aux médias, l'entraîneur des Warriors Steve Kerr n'a d'ailleurs pas caché sa fierté.

Récupéré en provenance des Wolves en 2020, Wiggins a mérité cette sélection pour son coach.

"L'un des moments dont je suis le plus fier en tant qu'entraîneur est de voir ce que Wiggs a fait depuis son arrivée ici il y a deux ans. Le chemin qu'il a parcouru a parfois eu des embûches. Et de voir à quel point il a travaillé dur et de voir tout ce travail récompensé, je ne pourrais pas être plus heureux pour lui.

Toute l'organisation rayonne en ce moment grâce à ce que Wiggs a représenté pour nous. Mais c'est surtout grâce à la façon dont il se comporte au quotidien. Je pense que c'est surtout parce que Wiggs arrive et travaille tous les jours et qu'il a mérité non seulement la place de All-Star mais aussi le poste qu'il occupe dans notre équipe.

A savoir celui de défenseur numéro 1 au périmètre, nuit après nuit. Et un rouage essentiel de notre attaque", a ainsi savouré Steve Kerr.