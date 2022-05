Andrew Wiggins sur le radar des Cavaliers ?

Après une saison surprenante, les Cleveland Cavaliers cherchent à se renforcer pour passer à la vitesse supérieure. L’équipe n’est passée qu’à une victoire des playoffs et n’a pas l’intention de rater le coche l’année prochaine. Le front office envisagerait donc d’ajouter du talent à l’aile cet été pour combler ses failles. Et pour le moment, on évoque la piste Andrew Wiggins.

L’émergence d’Evan Mobley, mêlée à la progression fulgurante de Darius Garland et Jarrett Allen a grandement accéléré le projet de Cleveland. Avant le All-Star Game, lorsque les principaux joueurs de l’effectif étaient en forme, le bilan de l’équipe leur promettait même une belle place en playoffs.

Mais la blessure de Jarrett Allen, All-Star cette année, est malheureusement passée par là. Alors que les Cavaliers affichent un bilan de 35-21 avec lui cette saison (62,5 % de victoires), ils sont descendus à 9-17 en son absence (34,6 %). C’est sans doute ce qui a valu au groupe cet échec aux portes des playoffs. Un résultat amer compte tenu de leurs excellentes prestations en régulière.

La franchise sait qu’une fois son pivot rétabli, son équipe sera compétitive. Avec le retour de Collin Sexton et un Jarrett Allen en pleine forme, les Cavaliers peuvent viser les étoiles. Conscients de leur situation, ils cherchent à se renforcer à l’aile en vue d’un potentiel run de playoffs en 2023.

Un trade d'Andrew Wiggins aux Cavaliers ?

Selon Chris Fedor, Andrew Wiggins serait sur le tableau de chasse de Cleveland pour l’intersaison. Après une belle saison à Golden State et des performances convaincantes en postseason, l’ailier semble être une cible de choix pour la franchise de l’Ohio.

"Je pense que c’est moins probable que cela ne l’était au début des playoffs, mais il y a un nom que j’ai beaucoup entendu entre les murs de Cleveland. C’est celui d’Andrew Wiggins, des Warriors", a affirmé Fedor, dans le podcast de HoopsHype.

Avec des moyennes de 17,2 points, 4,5 rebonds et 2,2 passes cette saison, Wiggins évolue actuellement à son meilleur niveau. Parmi les principaux défenseurs des Warriors en playoffs, il joue un rôle capital dans le succès de son équipe.

Le tir à trois points qu’il a développé à Golden State, avec un brillant 39,3 % derrière l’arc en 2021-2022, serait particulièrement utile aux Cavaliers. Son apport défensif pourrait également leur offrir de véritables garanties sur les ailes.

Reste à voir si les Warriors seraient ouverts à l’idée de transférer "Maple Jordan" et la contrepartie que pourrait leur proposer Cleveland. Qualifiés en Finales NBA, difficile de les imaginer faire un changement si important dans leur effectif pendant l’intersaison. Mais le front office de Bob Myers nous a déjà surpris — souvent pour le mieux — à plusieurs reprises.

Pour l’anecdote, Andrew Wiggins a été drafté en première position par les Cavaliers en 2014. Immédiatement tradé aux Wolves, il n’a jamais eu l’occasion de jouer pour eux. Il n’a pas tout à fait eu le destin qu’on lui prédisait non plus. Et si Cleveland organisait finalement les retrouvailles ?

