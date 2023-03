Andrew Wiggins peut-être absent toute la fin de saison ?

La saison des Golden State Warriors, et surtout celle d’Andrew Wiggins, est de plus en plus compliqué. Déjà victime de blessures, l’ailier canadien est désormais écarté des terrains en raison de soucis personnels dont la nature n’est pas connue. Mais il s’agirait visiblement d’un problème assez délicat puisque la franchise ne sait pas du tout s’il reviendra en 2023. Steve Kerr a laissé planer le doute sur la question.

« On espère qu’il va revenir. Si c’est le cas, parfait. Sinon, on agira en conséquences », confie le coach.

Andrew Wiggins n’a joué que 37 matches cette saison (17 points, 47% aux tirs et 39% à trois-points). Il est l’un des piliers des Warriors champions en titre et son absence se fait clairement ressentir, notamment en défense. Hormis le jeune Jonathan Kuminga, les Californiens n’ont aucun joueur susceptible de reproduire ce qu’il apporte sur le terrain, même si Donte DiVincenzo a pris sa place dans le cinq majeur.

En tout cas, on espère pour le joueur de 28 ans qu’il parviendra à se sortir de cette situation compliquée et qu’il pourra revenir le plus rapidement possible sur les terrains.