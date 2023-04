Andrew Wiggins de retour dans la Bay, un espoir pour les Warriors ?

Andrew Wiggins n’a plus joué depuis le 13 février dernier et aucune information n’a été donnée pour les raisons de son absence. Parce que c’est un souci d’ordre privé qui dépasse largement le cadre du basket. Du coup, la durée de son indisponibilité est floue et même les Golden State Warriors ne savent pas réellement s’il rejouera cette saison. En revanche, il serait de retour dans la ville.

C’est déjà un bon début. L’ailier canadien se serait entraîné de son côté pendant son absence. S’il est revenu à San Francisco, il y a des chances que ce soit dans l’optique de se remettre en rythme avec les coaches des Warriors. Peut-être donc dans le but de reprendre la compétition par la suite.

Ce serait évidemment une excellente nouvelle pour Golden State. Les champions en titre sont bien partis pour finir sixièmes de la Conférence Ouest mais ils auront encore une fois leur carte à jouer en playoffs.