Andrew Wiggins, ses prétendants peuvent toujours rêver…

Andrew Wiggins a souvent eu l'image d'un fusible potentiel aux Golden State Warriors. Avec son contrat à 33 millions de dollars jusqu'en 2023, le Canadien était vu comme un candidat à un départ pour renforcer un autre poste au sein de l'effectif des Dubs.

Ainsi, de nombreuses rumeurs ont circulé à son sujet. Encore vendredi, il se disait que les Cleveland Cavaliers se montraient séduits par la possibilité de le récupérer. Sauf que visiblement, la franchise de l'Ohio peut déjà oublier cette possibilité.

D'après le journaliste de Right Down Euclid Evan Dammarell, les dirigeants californiens ont grandement apprécié les performances de Wiggins sur ces Playoffs. Devenu All-Star cette saison, l'ailier a confirmé sur les dernières semaines.

Et surtout, malgré le retour de Klay Thompson, il a réussi à conserver un impact intéressant. Du coup, la direction de Golden State envisage désormais de le retenir sur le long terme. Et un trade n'est absolument plus d'actualité.

Avec la récente série contre les Dallas Mavericks (4-1), cette tendance ne représente pas une surprise. Outre un apport offensif intéressant, Andrew Wiggins a joué un rôle véritablement clé grâce à sa défense sur Luka Doncic.

Et clairement, même si sa présence engendre des dépenses importantes en "luxury tax" et un casse-tête à venir pour l'avenir de Jordan Poole, il a prouvé sa valeur.

