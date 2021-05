L’historique complet, hallucinant et affolant des blessures d’Anthony Davis

Encore une sortie sur blessure pour Anthony Davis hier soir. Et après seulement trois minutes de jeu. Victime de spasmes dans le dos, l’intérieur All-Star des Los Angeles Lakers a rejoint les vestiaires prématurément et ses coéquipiers se sont fait désosser par les Clippers (95-118). Un nouveau pépin physique pour un joueur constamment handicapé par des soucis de santé depuis le début de sa carrière.

Nombre de matches manqués par Anthony Davis chaque saison

2012-2013 : 18

2013-2014 : 15

2014-2015 : 14

2015-2016 : 21

2016-2017 : 7

2017-2018 : 7

2018-2019 : 26

2019-2020 : 7

2020-2021 : 36

Une liste de blessure impressionnante

Un aperçu inquiétant. Mais le plus fou, au final, c’est la diversité des blessures du bonhomme. Nous avons donc plongé dans les entrailles d’internet pour essayer de toutes les répertorier.

Tout a commencé avec un problème à cheville qui lui a fait manquer 11 rencontres lors de sa saison rookie. La même année, il se faisait une entorse de l’épaule gauche et une autre d’un des ligaments du genou. Revenu plus fort l’exercice suivant, il subissait sa première fracture, à la main. Parmi les autres pépins en 2014 : une luxation du doigt, des douleurs au dos et encore et toujours sa cheville et son épaule.

La liste s’agrandit l’année d’après avec une contusion au torse, des soucis au adducteurs, une entorse à la hanche, une autre à l’orteil tout en souffrant du combo épaule-cheville. Heureusement, son état de santé s’est amélioré lors des deux saisons suivantes. Pendant deux ans, AD était même presque tranquille. Un pouce et une hanche qui le gênait en 2017 puis une cote en 2018. Mais pas d’absence significative.

Pour son dernier passage aux New Orleans Pelicans, Anthony Davis a été écarté des parquets en raison d’une blessure… à l’index. C’est à se demander s’il voulait vraiment jouer en Louisiane (clairement non).

En revanche, il a été plutôt épargné pour sa première année aux Lakers, où seule une chute vertigineuse a suscité quelques frayeurs. Mais dans l’ensemble, il est resté apte à jouer et les Angelenos sont allés chercher leur premier titre. Pas un hasard.

Ce ne sera pas non plus une coïncidence s’ils ne font pas le doublé. Parce que Davis, peut-être leur joueur le plus impactant quand il est en forme, enchaîne les pépins. Le tendon d’Achille et le mollet l’ont mis à mal. De quoi compléter une liste impressionnante à laquelle il manque sans doute des pépins qui n’ont pas été rendus publics.

