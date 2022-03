Anthony Davis, le dernier espoir des Lakers et de Vogel…

Les Los Angeles Lakers connaissent décidément une saison compliquée. Actuellement à la 9ème place de la Conférence Ouest, les Angelenos n'ont pas la moindre certitude, même concernant une participation en Play In. Surtout avec l'absence d'Anthony Davis, blessé.

Victime d'une entorse à la cheville, l'intérieur va encore devoir observer une indisponibilité estimée entre 4 et 5 semaines. Ainsi, l'ancien des New Orleans Pelicans ne pourra peut-être même pas disputer un fameux Play In.

Pourtant, son retour incarne le dernier espoir de son coach Frank Vogel pour trouver un déclic.

"Si Anthony Davis se montre capable de revenir et que nous trouvons le bon duel ou une équipe au bon moment, si nous sommes capables de nous enflammer au bon moment, nous aurons une chance", a confié l'entraîneur des Lakers.

Malgré LeBron James et Russell Westbrook, les Californiens semblent incapables de rivaliser avec les meilleures formations sans AD. Avec lui, ils auront au moins une chance dans l'hypothèse d'une grosse performance des stars.

Puis avec un Big Three au complet, les Lakers espèrent encore un miracle. Mais jusqu'à maintenant, cet exercice représente surtout un échec. Et on a du mal à envisager un dénouement positif à cette saison à Los Angeles...

