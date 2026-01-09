Anthony Davis encore blessé, rejouera-t-il avec Dallas ?

Anthony Davis s'est blessé à la main et n'a pas pu finir le match entre Dallas et Utah. Au milieu des rumeurs, le timing n'est pas fantastique...

Anthony Davis n'a pas disputé les deux dernières minutes du match pourtant serré entre les Dallas Mavericks et le Utah Jazz. Pas parce que ça ne lui disait rien, mais parce qu'il s'est une nouvelle fois blessé. Comme souvent, ce n'est pas quelque chose de spectaculaire ou d'apparence gravissime. Mais à nouveau, c'est suffisant pour rejoindre l'infirmerie et entretenir une réputation de joueur fragile que Nico Harrison a ignoré au moment de le faire venir en provenance de Los Angeles contre qui vous savez.

Anthony Davis, donc, défendait sur Lauri Markkanen lorsque sa main gauche a heurté le bras du Finlandais. A vitesse réelle, comme au ralenti, difficile de comprendre exactement quel type de torsion s'est produit, mais l'ancien intérieur des Pelicans et des Lakers souffrait le martyr. Il s'est d'abord assis sur le banc pour reprendre ses esprits, avant de regagner le vestiaire pour y être soigné, manquant la fin du match... perdu par les Mavs. D'ailleurs, en passant, depuis que Davis est arrivé à Dallas, et même s'il a manqué beaucoup de matches (41 sur 68), le bilan est implacable : 25 victoires pour 43 défaites.

Anthony Davis seemly hurt his left hand on this drive. pic.twitter.com/eWVOz5IKvl — Ron Harrod Jr. (@RonKnowsSports) January 9, 2026

Dans l'hypothèse où Anthony Davis se soit blessé assez sévèrement au doigt ou une partie de la main, ce qui n'est pas pratique pour jouer au basket, il est possible que l'on ne le revoit pas sur le terrain pendant quelques matches. Et donc potentiellement plus sous le maillot des Mavs...

Les rumeurs continuent d'affluer autour de son cas, avec un intérêt que l'on dit prononcé de la part des Atlanta Hawks, qui veulent poursuivre leur mue après le départ de Trae Young. Qu'Anthony Davis soit blessé n'est pas une bonne nouvelle dans cette optique là non plus, puisque sa valeur déjà incertaine risque de chuter encore.

