Anthony Davis forcé de perdre du poids avant un trade ?

Les franchises intéressées par un trade pour Anthony Davis veulent des garanties sur son poids et son état physique avant de passer à l’action.

Anthony Davis attire toujours les convoitises, mais pas à n’importe quelles conditions. Selon plusieurs sources relayées par Dallas Hoops Journal, les équipes qui envisagent sérieusement de tenter un trade avec les Mavericks auraient un prérequis clair : être certaines que l’intérieur star a perdu du poids et peut retrouver sa mobilité habituelle.

Arrivé au training camp de Dallas à 268 livres (environ 121 kilos) selon le roster officiel publié en septembre, Davis affichait près de 7 kilos de plus que lors de sa dernière saison aux Lakers. Un chiffre qui a immédiatement fait tiquer plusieurs front offices, déjà inquiets par son passif médical.

D’autant que la situation ne rassure pas en interne : le patron des Mavs, Patrick Dumont, aurait demandé des données médicales supplémentaires pour s’assurer que Davis ne risque pas une nouvelle blessure en revenant de son problème au mollet gauche. L’ancienne star des Lakers n’a disputé que 5 matches cette saison, et seulement 14 depuis son arrivée à Dallas lors du trade XXL impliquant Luka Doncic.

Pourtant, quand il est sur le terrain, Davis reste Davis : 20,8 points, 10,2 rebonds, 1,6 interception et 1,2 contre, avec 52 % de réussite au tir. Insuffisant pour sauver un début de saison catastrophique (3-10) et un vestiaire secoué par le départ de Nico Harrison.

Avec un contrat massif (54,1 millions cette saison, puis 58,5 la suivante, avant une player option à 62,8 millions en 2027-28) l’intérieur figure au cœur de toutes les spéculations. Les Mavericks devraient travailler main dans la main avec son agent Rich Paul pour décider d’un éventuel trade en cours de saison.

Une chose est sûre : les prétendants sont là. Mais avant de miser gros sur un joueur top 75 all-time mais au physique friable, ils veulent être convaincus qu’Anthony Davis peut revenir affûté et durablement opérationnel.