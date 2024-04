Anthony Davis sent des Lakers totalement changés

Sur les 10 derniers matches, il y a deux équipes en grande forme en NBA : les Dallas Mavericks et les Los Angeles Lakers (9-1). Avec une belle montée en puissance, Anthony Davis et ses coéquipiers continuent de mettre la pression dans la course aux Playoffs.

En dominant les Cleveland Cavaliers (116-97), les Angelenos ont d'ailleurs grimpé au 8ème rang de la Conférence Ouest. A seulement 0,5 victoire des New Orleans Pelicans, 7èmes. Si une qualification directe semble encore lointaine (1,5 sur les Phoenix Suns), Los Angeles peut viser un Play-in avec un seul match à remporter.

Puis surtout, avant le début des choses sérieuses, les Californiens ont retrouvé de la confiance.

"Nous sommes très confiants. Nous en avons rigolé : 'Oh, 9 victoires en 10 matches', mais nous n'avons quasiment pas bougé (au classement). L'Ouest est bon à ce point. Mais nous sommes confiants, vraiment très confiants dès que nous entrons sur le terrain.

La plus grande différence : nous nous amusons. Nous nous tenons mutuellement responsables. Si quelqu'un fait une erreur, on lui crie dessus. Mais personne n'en fait une affaire personnelle. Parce que nous savons tous pourquoi nous sommes ici, pour essayer de gagner.

Nous nous amusons, nous prenons du plaisir à jouer au basket et nous restons soudés", a confié Anthony Davis face à la presse.

Offensivement, les Lakers ont clairement trouvé la bonne formule. Et même si cette équipe garde des lacunes défensives, elle domine les débats sur la fin de cette saison régulière. Une dynamique bien différente par rapport aux Pelicans et aux Kings, diminués par des blessures.

Anthony Davis calme la pression autour de Victor Wembanyama