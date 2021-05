Les Lakers pourront-ils compter sur Anthony Davis lors d’un Game 4 décisif ?

Quand ce n’est pas le tendon d’Achille ou le mollet, c’est maintenant le genou. Anthony Davis s’est encore fait mal. La superstar des Los Angeles Lakers s’est blessée lors du dernier match contre les Phoenix Suns. La faute à un mauvais appui au moment de retomber après avoir bloqué une tentative de Devin Booker. Avec une légère entorse en conséquence. Mais AD compte bien tenir son rang quoi qu’il arrive.

« Aucune chance que je ne joue pas demain », prévient déjà l’intérieur All-Star. « En tant que joueur, on veut être présent pour ces moments-là. Aider et contribuer au succès de son équipe. Je serai là. »

Les Angelenos auront évidemment besoin de lui. Battus avec un Davis fantomatique en ouverture de la série, ils se sont repris sous l’impulsion des cartons du bonhomme, auteur de deux sorties consécutives à plus de 30 points. Il est peut-être le joueur le plus important des champions en titre quand il joue relâché – et donc sans pépin de santé. Et le prochain match s’annonce crucial.

« Je pense que ce sera le plus important de la série », note Anthony Davis au sujet du Game 4.

Les Suns n’ont presque plus le droit à l’erreur et ils joueront donc avec une certaine urgence. Les Lakers auront donc intérêt à être préparés. Et à jouer au complet.

