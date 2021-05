Anthony Davis dézingue Devin Booker pour sa faute dangereuse !

Anthony Davis a été le grand artisan de la victoire des Los Angeles Lakers face aux Phoenix Suns (109-95) lors du Game 3. Et pourtant, l'intérieur était plutôt agacé au moment de livrer sa première réaction au micro de TNT.

La raison de cet agacement ? La faute de Devin Booker en fin de partie. Frustré, l'arrière des Suns a poussé Dennis Schroder alors que l'Allemand se trouvait dans les airs. Éjecté pour une 6ème faute, le jeune talent a même écopé d'une flagrante 2.

Et même si cette faute n'était pas incroyable, AD n'a vraiment pas apprécié ce geste.

Certains diront que la NBA est devenue vraiment soft avec une telle réaction sur une faute comme ça. Mais les joueurs sont désormais mieux protégés et il y avait effectivement un risque pour la santé de Schroder.

Devin Booker was given a flagrant 2 and was ejected for this push of Dennis Schröder. pic.twitter.com/dJBseyJGkW

— SportsCenter (@SportsCenter) May 28, 2021