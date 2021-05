Anthony Davis, le réveil (terrible) de la bête !

Anthony Davis n'est pas du genre à parler dans le vent. Après le Game 1 perdu par les Los Angeles Lakers face aux Phoenix Suns (90-99), l'intérieur n'avait pas mâché ses mots au moment de passer devant les médias.

"Il n'y a aucune chance de gagner un match, sans même parler d'une série, avec une copie comme ça de ma part. C'est ma faute. Je prends bien sûr la responsabilité sur moi. Je serai prêt pour le Game 2".

Et il faut dire que l'ancien des New Orleans Pelicans avait effectivement une part de responsabilité dans le revers connu par les Angelenos. Il avait ainsi rendu une copie indigne d'un joueur de sa trempe : 13 points à 5/16 aux tirs, 7 rebonds et un différentiel de -18.

Pour ne rien arranger, il avait donné une très mauvaise impression visuellement avec de la nonchalance et un duel direct perdu face à Deandre Ayton. Mais AD avait donc prévenu pour le Game 2...

Anthony Davis a parlé, Anthony Davis a assumé

Même si les Lakers sont bien aidés par un Chris Paul diminué, ils ont affiché un visage bien différent la nuit dernière. A commencer donc par Davis. Dès le début de la partie, le talent de 28 ans a annoncé la couleur avec un contre agressif. Et tout au long de la partie, il a maintenu cet état d'esprit.

Le résultat ? Une victoire des Californiens (109-102) et une copie XXL pour lui : 34 points, 10 rebonds et 7 passes décisives. Dans les moments chauds, il a aussi assumé ses responsabilités. Avec notamment un panier primé déterminant pour repousser le retour des Suns.

"Il s'agissait d'une victoire obligatoire. Nous avons tous abordé ce match avec cette mentalité et nous avons réussi à faire le boulot. Maintenant, le défi sera de répéter cette performance. Car ça va être un défi de battre cette équipe. Pour permettre à mon équipe de faire ça, je vais devoir jouer comme ce soir, ou encore mieux. Mais je ne peux définitivement pas jouer comme lors du match 1", a répété Anthony Davis face à la presse.

Même après ce succès et une performance individuelle de grande qualité, AD n'avait toujours pas digéré son Game 1. Et il s'agit d'une bonne chose pour les Lakers. Car le manque d’agressivité de l'intérieur avait été un problème majeur pour eux. Et s'il retient cette leçon, il devient un problème majeur... pour les Suns.

"Ce n'est pas un gars qui parle beaucoup de ce qu'il va faire, il le fait. Il va sur le parquet et sait ce qu'il doit faire. De notre côté, il faut simplement lui donner le ballon tôt, souvent et toujours. C'est aussi simple que ça", a résumé LeBron James.

Les Suns sont valeureux et ne lâchent jamais rien. Ayton se bat comme un dingue dans la raquette. Mais si Davis évolue à ce niveau, cette série pourrait rapidement se compliquer...

Anthony Davis, sa sérieuse mise en garde aux autres équipes…

Les Lakers, une montée en puissance inéluctable ?

"Je voulais m'assurer d'envoyer un message avec cette performance". Anthony Davis a reconnu qu'il avait un objectif précis sur ce match. Et on peut dire qu'il a réussi. A ses côtés, LeBron James (23 points, 9 passes décisives) a été solide. Et même si les Lakers ont encore des failles, le basket se simplifie avec tes deux meilleurs joueurs en forme.

Pour les Suns, il s'agit d'un énorme souci. Alors que CP3 galère avec son épaule, les stars des Lakers retrouvent du rythme. Blessés pendant un long moment, Davis et James commencent (enfin) à enchaîner les matches. Et ils montent doucement mais sûrement en puissance.

"Nous nous améliorons à chaque match. Nous sommes encore en train de travailler nos rotations. Mais plus nous jouons ensemble, plus nous nous améliorons", a assuré AD.

Les hommes de Frank Vogel restent perfectibles. A certains moments de la partie, ils ont des gros trous d'air. Certaines adaptations semblent indispensables (Marc Gasol a retrouvé le terrain pour le Game 2 et c'est une bonne chose). Mais sur une série de Playoffs, on le sait, les meilleurs joueurs font la différence.

Et sur cet aspect-là, si Anthony Davis confirme son réveil dans le temps, les Lakers vont retrouver de la sérénité. Surtout que le temps devrait bel et bien plaider en la faveur des champions NBA en titre...

