Anthony Davis, sa sérieuse mise en garde aux autres équipes…

Les Los Angeles Lakers connaissent une saison irrégulière. Après de bons débuts, les Californiens ont été plombés par les blessures d'Anthony Davis et de LeBron James. Et logiquement, les Angelenos ont chuté au classement...

Actuellement à la 7ème place de la Conférence Ouest, le champion NBA en titre risque de devoir jouer le play-in avant les Playoffs. Pour autant, les Lakers ne s'inquiètent pas. Il faut dire que les choses évoluent positivement.

Davis commence sérieusement à monter en puissance et James va très bientôt retrouver les parquets. Ainsi, l'intérieur a affiché sa confiance face à la presse.

"Pour être franc, c'est plutôt amusant (la situation, ndlr). Nous étions une bonne équipe l'an dernier, et pour la première fois depuis mon arrivée ici, nous sommes devant un défi. Il s'agit d'un défi différent pour nous.

Peu importe notre adversaire, nous allons être confiants, surtout en bonne santé. C'est notre état d'esprit. Les autres équipes, vous allez devoir vous préparer, car peu importe si nous terminons 5èmes, 6èmes, 7èmes ou 8èmes, et peu importe l'adversaire, nous allons nous battre.

Et je pense que les autres franchises le savent. Nous n'allons pas reculer et allons jouer notre jeu. Je pense que les autres le savent et le ressentent aussi", a assuré Anthony Davis.