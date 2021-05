LeBron James va déjà rejouer, le King prend-il trop de risques ?

Un peu plus tôt dans la journée, on s'inquiétait des dernières nouvelles relayées par Adrian Wojnarowski d'ESPN sur la cheville de LeBron James. Le King ne sera a priori pas à 100% avant la fin de la saison, quoi qu'il advienne. Il semblerait que LeBron ne soit pas décidé à s'économiser en attendant les playoffs...

Selon Shams Charania de The Athletic, on pourrait même revoir la superstar des Los Angeles Lakers dès... mardi ! LeBron James vise ainsi un retour pour affronter les New York Knicks malgré les douleurs à la cheville qui l'ont empêché de réussir son retour il y a quelques jours.

Si le "Chosen One" venait à se trouver un peu juste pour défier les Knicks, on le reverrait alors sans doute en action le lendemain, pour la réception des Houston Rockets. Deux adversaires d'un niveau évidemment très différent, puisque New York est 4e et va tout faire pour conserver son rang, alors que les Texans sont en roue libre et lancés dans une mission tanking depuis plusieurs mois.

LeBron se dit certainement que même si Anthony Davis vient de sortir son premier match vraiment monstrueux depuis longtemps, les Lakers auront besoin de lui pour réussir un coup face à New York. A l'heure qu'il est, L.A. est 7e et donc virtuellement contraint de disputer le fameux play-in tournament qui donne des boutons à LeBron James lui-même. Portland n'est qu'à une petite victoire devant et rien n'est encore joué à quatre matches de la fin de la saison régulière.

Le programme des Lakers, avec ou sans LeBron, sera le suivant : New York et Houston à domicile, avant deux déplacement chez les Pacers et les Pelicans. Tout est normalement abordable, mais les Lakers ont malheureusement montré ces dernières semaines que la logique du résultat n'était pas forcément leur point fort.

