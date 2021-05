Les résultats de la nuit en NBA

Celtics @ Nets : 130-108

Lakers @ Suns : 109-102

Mavs @ Clippers : 127-121

Brooklyn 2-0 Boston

- Cette série risque d'être la plus expéditive et la moins passionnante de toutes. Brooklyn a dépecé Boston à domicile dans le game 2, en creusant un écart colossal très rapidement pour ne pas avoir à stresser par la suite. Kevin Durant (26 pts), James Harden (20 pts) et Kyrie Irving (16 pts), ont fait le job avant d'aller chiller sur le banc.

- Dans ce match, Joe Harris leur a un peu volé la vedette en montrant l'intérêt qu'il y avait pour un tireur d'élite d'avoir des camarades qui attirent autant l'attention des adversaires. Harris a inscrit 7 paniers à 3 points, record de la franchise dans un match de playoffs NBA.

- Evan Fournier s'est fait un nouvel ami en NBA et pas des moindres : Kevin Durant. Le Français n'a pas aimé voir KD mal lui parler sur une action anodine et il ne s'est pas du tout débiné. Evan a eu l'amabilité de traduire en anglais les mots assez salés qu'il avait en tête pour la star des Nets. C'est tout à son honneur.

Evan Fournier and Kevin Durant had to be separated after exchanging words pic.twitter.com/oVICdtKRa2 — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) May 26, 2021

- Timothé Luwawu-Cabarrot est entre 4 minutes pour se dégourdir les jambes dans cette rencontre.

Phoenix 1-1 LA Lakers

- La réaction des Lakers était attendue. Les champions en titre n'ont pas déçu et ont tenu bon même quand le match semblait sur le point de leur échapper. Mis sous pression par des Suns portés par un public en fusion, les Californiens se sont appuyés sur une recette qui a fait ses preuves : laisser LeBron James et Anthony Davis s'occuper de tout.

Le King et son lieutenant de luxe ont enchaîné les actions importantes dans le money time, à 3 points notamment, pour permettre aux Lakers d'égaliser dans cette série. Lorsque Davis active le best mode (34 pts, 10 rbds, 7 pds, 3 ctres), le basket devient nettement plus facile pour les hommes de Frank Vogel. Quand LeBron transforme tout ce qu'il touche en panier à 3 points, idem.

LeBron et AD n'ont pas masqué leur rage et ont été très démonstratifs pour célébrer leur panier. C'est sans doute le retour de conditions de match traditionnelles, avec un public prêt à insulter leur famille sur 10 générations, qui a aidé le tandem en or massif à se réveiller après un game 1 décevant.

All-around game from @AntDavis23 to lift the @Lakers in Game 2! #NBAPlayoffs ✨ 34 PTS

✨ 10 REB

✨ 7 AST

✨ 3 BLK Game 3 ⏩ Thu, 10 PM ET, TNT pic.twitter.com/AjjYWd3WJd — NBA (@NBA) May 26, 2021

- Chris Paul a joué blessé et n'a pas fini la rencontre, trop gêné par son épaule. Une nouvelle évidemment problématique pour les chances de qualification des Suns pour le prochain tour. Devin Booker (31 pts) va devoir en faire encore plus.

Une épaule qui craque, faut-il s’inquiéter pour Chris Paul et les Suns ?

LA Clippers 0-2 Dallas

- Here we go again. Les Clippers sont déjà dans de beaux draps et sous le feu des projecteurs. Pas ceux qui mènent vers la gloire. Mais ceux qui mettent en lumière tout ce qui ne va pas et incitent à la critique et la moquerie. L.A. est mené 2 à 0 par Dallas après une deuxième défaite à domicile dans cette série.

- Le pari de mettre Patrick Beverley sur Luka Doncic n'a pas été payant pour Tyronn Lue. Le pitbull des Clippers a pris le bouillon, tenté d'énerver le Slovène, mais n'a réussi qu'à le galvaniser. Personne n'était en mesure de freiner Doncic cette nuit et il a encore fait vivre un petit cauchemar aux Clippers : 39 points, 7 rebonds et 7 passes à 16/29.

- Les fans des Mavs ont dû avoir des petites larmes de bonheur et d'émotion en voyant Luka Doncic claquer un shoot à 3 points sur une jambe, puis faire un petit signe en tribunes à un spectateur pas tout à fait comme les autres, auquel il a piqué ce move : Dirk Nowitzki. Le Wunderkind a fait mieux que valider, il a célébré !

- Ce qui est fou, c'est de se dire qu'avec Kawhi Leonard à 41 points (30 en première mi-temps) et Paul George sur un gros double-double (28 pts, 12 rbds), les Clippers n'ont quand même pas pu vaincre une équipe qui leur est théoriquement inférieure.

- L'apport de Tim Hardaway Jr (28 points), auteur de 6 paniers à 3 points, dont un pour plier la rencontre à l'approche de la dernière minute, a été crucial. Le fils du roi du crossover n'a pas besoin d'essayer d'imiter son père pour être un joueur important en NBA.

- Nicolas Batum a joué 19 minutes en sortie de banc pour 9 points, 3 rebonds, 1 passe, 1 interception et un différentiel de +7 qui fait dire que sa présence sur une plus longue période aurait été souhaitable.