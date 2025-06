Quelle valeur marchande pour Zion Williamson ?

Les New Orleans Pelicans pourraient être intéressés à l’idée de se débarrasser de Zion Williamson. Non seulement l’ancien premier choix de draft est très souvent blessé (214 matches joués en… six saisons) mais en plus le voilà maintenant empêtré dans une affaire judiciaire sombre puisqu’il est accusé de viol. Si jamais la franchise veut tourner la page, elle peut essayer de le refourguer cet été. Il y aura forcément quelques équipes prêtes à tenter le coup : on l’a déjà vu par le passé, des clubs passent outre la réputation et tentent leur chance.

Mais selon un insider, la valeur de l’intérieur All-Star serait très faible, voire inexistante. Il parle éventuellement de mauvais contrats à échanger contre Zion Williamson. Il prend même pour exemple Andrew Wiggins et Duncan Robinson du Miami Heat. Peut-être que certaines franchises proposeront plus, notamment si le joueur venait à éviter un procès (retrait de plainte, paiement…) ou à remporter celui-ci.

Si les Pelicans voulaient vraiment se séparer de Zion, il pourrait toujours le couper. Une clause ne garanti qu’une partie de son contrat. Ils ont jusqu’à début juillet pour se décider. Ce n’est pas tant que l’ancien phénomène n’a pas de valeur, c’est plutôt qu’il ne peut pas rapporter assez d’éléments en échange pour que la franchise se décide de le laisser tomber. Surtout après n’avoir récupéré que le septième choix à la draft.