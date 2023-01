Anthony Davis se rapproche d’un retour, L.A. se rapproche du play-in

Les Los Angeles Lakers ne sont plus qu’à une victoire de la dixième place et ils pourraient récupérer Anthony Davis la semaine prochaine.

Enfin une belle soirée pour les Los Angeles Lakers. La franchise californienne s’est offert le scalp des Memphis Grizzlies, deuxièmes à l’Ouest, en s’imposant à l’issue d’un match serré (121-122). LeBron James, Russell Westbrook et leurs coéquipiers ont su l’emporter en maîtrisant enfin le money time. En plus de ce succès convaincant, les Angelenos ont reçu des nouvelles encourageantes d’Anthony Davis.

Selon ESPN, l’intérieur All-Star ressent de moins en moins de douleur au pied. Au point où il serait pressenti pour faire son retour dans la rotation en cours de semaine prochaine. Sa présence pourrait changer la donne pour Los Angeles, treizième de la Conférence Ouest avec seulement une victoire de moins que le dixième.

Anthony Davis est écarté des terrains depuis la mi-décembre. Mais il avait été monstrueux avant de se blesser, compilant plus de 27 points et 12 rebonds en affirmant enfin cette domination physique et technique qui le caractérise quand il évolue à son meilleur niveau. Un AD en bonne forme peut aider les Lakers à passer un cap sur cette deuxième partie de saison.

CQFR : Schröder et les Lakers font tomber les Grizzlies