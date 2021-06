Anthony Davis très incertain pour le Game 5 décisif, LeBron James va-t-il jouer les héros ?

Quand ce n’est pas l’épaule, c’est le mollet. Et quand ce n’est pas le mollet, c’est l’aine. Anthony Davis est le spécialiste des petits physiques mineurs qui l’écartent des parquets un match ou deux. Sauf que là, le timing est catastrophique. Blessé, il est très incertain pour le choc de ce soir contre les Phoenix Suns, comme l’annonce Shams Charania. En revanche, il pourrait revenir rapidement.

Lakers star Anthony Davis is unlikely to play in Game 5 vs. Suns on Tuesday due to strained groin, sources tell @TheAthletic @Stadium. There’s optimism about Davis‘ status as series continues and as he is evaluated day-to-day.

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 31, 2021