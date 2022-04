Lakers : Un transfert d’Anthony Davis pas au programme

Bon, ce n’est pas vraiment un scoop puisque chacun aurait pu le deviner mais Jake Fisher, insider toujours à l’aise pour enfoncer des portes ouvertes avec ses infos, assure que, selon ses sources, les Los Angeles Lakers ne transféreront pas Anthony Davis.

La question aurait pu – brièvement – se poser après le fiasco complet des Californiens cette saison. En effet, non seulement ils ont raté le play-in en terminant onzièmes de la Conférence Ouest, derrière les San Antonio Spurs ou les New Orleans Pelicans tout de même, mais en plus les perspectives d’avenir ne sont pas brillantes à L.A.

La marge de manœuvre est très réduite en raison d’une masse salariale bouchée. Et avec un Russell Westbrook intransférable avec son contrat massif, la seule option pour dégager de la place revient à éventuellement envisager de se séparer d’AD.

L’intérieur All-Star est l’un des meilleurs joueurs du monde mais il est très souvent blessé – encore 39 matches ratés cette saison – et ne fait pas forcément preuve de leadership. Il dispose aussi d’une option pour se retrouver sur le marché en 2024.

Mais transférer Anthony Davis serait probablement une erreur. Les Lakers vont essayer de se renforcer à la marge, en espérant par miracle trouver un deal pour Westbrook.

Anthony Davis se cache toujours derrière les blessures…