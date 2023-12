Anthony Davis a été monstrueux lors de la finale de la NBA Cup samedi soir. Les Los Angeles Lakers l’ont emporté contre les Indiana Pacers (123-109) sous l’impulsion de leur intérieur All-Star, auteur de 41 points (16 sur 24 aux tirs), 20 rebonds, 4 blocks et 5 passes décisives.

« Anthony Davis était au niveau un, il est passé au niveau trois. Il me disait avant le match que pour lui, c’était comme un Game 7. Il voulait me montrer comment on joue un Game 7. Je lui ai dit : ‘OK, montre-moi.’ Puis il a mis 40 points en prenant 20 rebonds. Incroyable », raconte Christian Wood.

Malgré cette performance démentielle, AD n’a pas été nommé MVP. C’est son coéquipier LeBron James qui a hérité du trophée. En tout cas, les Lakers sont une toute autre équipe quand Anthony Davis montre un visage aussi agressif. Il faudrait peut-être qu’il prenne chaque match comme un Game 7. C’est ce qui est attendu de lui.

CQFR : les Lakers remportent la NBA Cup, Davis monstrueux !