La faute d’Anthony Davis qui aurait pu coûter très cher aux Lakers

Les Los Angeles Lakers avaient match gagné. Enfin presque. Dennis Schröder venait de délivrer la Crypto.com Arena en marquant un panier à trois-points dans le corner sur une passe de LeBron James. Il ne reste plus qu’une seconde à jouer et une remise en jeu pour les Minnesota Timberwolves, sans doute forcés de prendre un tir désespéré. Aux commentaires, Reggie Miller donnait les clés, a priori basiques, pour les Angelenos : switcher sur tous les écrans et… SURTOUT ne pas faire faute sur une tentative à trois-points. Anthony Davis, All-Star et joueur NBA depuis plus de dix ans, a tout de même trouvé moyen de se planter.

AD s’est rué pour contester le tir à trois-points (manqué) par Mike Conley. Et il n’a évidemment pas pu freiner suffisamment sa course, percutant ainsi le meneur vétéran qui a eu le droit à trois lancers-francs (les seuls des Timberwolves en seconde mi-temps). Excellent mardi soir, il a mis les trois pour arracher la prolongation et offrir à son équipe cinq minutes d’espoir.

Fin de match FOLLE à L.A. ‼️ Dennis Schröder avait donné 3 pts d'avance aux Lakers à 1.4 seconde de la fin du 4e 🔥 MAIS Mike Conley a égalisé sur 3 lancers après une faute d'AD et envoyé tout le monde en OT 🤯 pic.twitter.com/1VIZB89AYU — Basket-Infos (@Basket_Infos) April 12, 2023

Les Californiens ont fini par l’emporter en se ressaisissant en OT. LeBron James n’a pas manqué de placer une petite pique envers son coéquipier lors de son interview d’après match, poussant ainsi Anthony Davis à s’excuser le sourire aux lèvres.

"AD had a brainfart and messed his game-winner up." LeBron James blamed Anthony Davis for sending the game to overtime, nullifying Dennis Schroder's regulation go-ahead bucket 😅pic.twitter.com/IqPgW3dCax — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 12, 2023

« C’est dommage qu’AD ait eu une absence qui a gâché le game winner de Dennis », plaisantait le King.

Il y a d’ailleurs eu une incompréhension entre Davis et James sur la dernière action de Minnesota. Le premier n’a pas switché sur l’écran et ils ont défendu Karl-Anthony Towns à deux pendant un court instant, ce qui a permis à Conley de se libérer… obligeant du même coup l’intérieur de Los Angeles à taper un sprint qui l’a mené à la faute.

« C’est complètement de ma faute », assumait Anthony Davis après coup.

Une erreur parmi tant d’autres dans ce money time marqué par les gaffes des deux côtés. Mais celle-ci aurait pu coûter une qualification en playoffs.

Les Lakers s’arrachent et rejoignent Memphis