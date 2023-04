La stat qui tue : les Lakers et les lancers francs

Les Wolves n'ont pas perdu le match contre les Lakers à cause de l'arbitrage. Enfin, on espère qu'ils ne vont pas se focaliser là-dessus, tant il y a d'autres explications pour comprendre leur défaite alors qu'ils avaient de quoi faire tomber L.A.

Simplement, il n'est pas possible de ne pas mettre en lumière l'un des facteurs qui ont permis aux Lakers de renverser le match et de s'y imposer en prolongation. Entre le début de la deuxième mi-temps (Los Angeles était mené de 11 points à la pause) et la fin de la prolongation, LeBron James et ses camarades ont obtenu 17 lancers francs. Les Wolves ? Seulement 3.

Les Lakers avantagés par les arbitres ? Leurs chiffres aux lancers sont... intrigants

Les Lakers ont des joueurs qui provoquent globalement plus de fautes, c'est un fait. Surtout que KAT a dû passer du temps sur le banc à cause d'un problème de fautes. Mais 17 à 3 ?

Il y a de bonnes chances pour que les sceptiques de l'arbitrage remettent sur la table le différentiel ultra positif des Lakers sur la saison régulière en termes de lancers obtenus/lancers concédés, qui les plaçait très largement en tête. Il faut quand même souligner que les Wolves ont été déprimants offensivement en deuxième mi-temps et les Lakers bien plus solides en défense, indépendamment de ce chiffre choquant.

Malgré cet avantage, les Lakers ne se sont encore imposés que d'une courte tête, sans être particulièrement brillants. Face à Memphis, même s'il y a de nouveau un écart sur ce plan-là, ça ne suffira sans doute pas.

Via Stat Muse.