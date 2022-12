Sans Anthony Davis, la rechute est immédiate pour les Lakers…

On le sait, les Los Angeles Lakers ont retrouvé des couleurs ces dernières semaines grâce à un homme : Anthony Davis. Avec des performances XXL, l'intérieur a relancé cette équipe, désormais à quelques victoires d'une place en Playoffs.

Pour autant, la franchise californienne a encore de sérieuses limites. Et la défaite contre les Cleveland Cavaliers (102-116) l'a démontré. Rapidement privés d'AD, malade et out après 8 minutes, les Angelenos ont craqué dans le money-time.

Un revers qui rappelle d'ailleurs les fins de matches mal négociées par les Lakers en début de saison.

"Sa situation a empiré au fil de la journée. Sa température a explosé et on a dû le changer. AD voulait essayer de jouer, mais il s'est ensuite senti trop faible. Il était épuisé et surtout déshydraté. Son forfait a représenté un gros coup dur bien évidemment, surtout par rapport à la façon dont il jouait récemment", a reconnu le coach Darvin Ham. "Ma réaction ? Faire confiance à son remplaçant. Il s'agit d'un énorme défi, au sens propre comme au figuré", a sobrement répondu LeBron James.

En réalité, cette défaite sans Davis représente simplement une nouvelle preuve de son importance. Désormais, il s'impose comme le patron absolu de cette équipe. Et sans lui, elle est actuellement bien trop limitée pour avoir la moindre ambition.

Un problème quand on connait sa fragilité physique...

Anthony Davis dans la course au MVP malgré le bilan des Lakers ?