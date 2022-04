Anthony Davis tradé par les Lakers ? Sa réponse aux rumeurs

Les Los Angeles Lakers viennent de vivre un véritable fiasco. Présentés comme des prétendants pour le titre NBA, Anthony Davis et ses coéquipiers n'ont même pas réussi à se qualifier pour le Play-In. Et désormais, des changements très importants sont attendus pour lancer un nouveau cycle.

Si un trade de Russell Westbrook reste l'option la plus probable pour revoir l'effectif, AD a également fait l'objet de rumeurs. Malgré ses qualités évidentes, l'intérieur a trop souvent manqué aux Angelenos en raison de blessures.

Et pour certains observateurs, les Lakers doivent le sacrifier pour récupérer une star plus fiable. Lors d'un entretien accordé à ESPN, l'ancien des New Orleans Pelicans a répondu aux bruits de couloir.

"Je ne peux pas contrôler ces choses-là. Il s'agit d'un sujet pour en haut. Il faut voir avec Klutch, Rich Paul, mon agence. Je veux dire, mon travail est de sortir et de jouer au basket. S'ils envisagent un trade, alors nous en discuterons. Je ne sais pas de quoi ils parlent, quel est le plan. Honnêtement, je ne pense pas qu'ils aient l'intention de faire quoi que ce soit me concernant. Je ne sais pas, mec. Je ne sais pas. Mon travail consiste à être sur le terrain de basket et à jouer des matches. Quand je suis en bonne santé, je suis un sacré enfoiré. Mais je dois rester en bonne santé. Malheureusement, il y a eu deux blessures que je n'ai pas pu contrôler cette année, mais je serai de retour l'année prochaine et on verra ce qui se passera", a lancé Anthony Davis.

Les Lakers ont peut-être un coup de fil à passer pour le rassurer sur les plans de la franchise. On a du mal à penser que Rob Pelinka va révolutionner son vestiaire en échangeant le joueur de 29 ans. Il ne s'agit en tout cas pas de la tendance.

Autour d'Anthony Davis et LeBron James, il y a clairement un véritable chantier pour construire un effectif compétitif.

