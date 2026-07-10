Anthony Davis veut décrocher le jackpot à Washington

Anthony Davis veut braquer Washington. Son agent Rich Paul et lui comptent demander aux Wizards un contrat maximal de 275 millions de dollars.

Anthony Davis s'apprête à ouvrir un dossier brûlant avec les Washington Wizards. Selon Brett Siegel de ClutchPoints, le pivot All-Star compte réclamer une prolongation de contrat au salaire maximum dès qu'il y sera éligible, début août.

Une demande à 275 millions de dollars

À partir du 6 août, Anthony Davis pourra officiellement signer une extension de quatre ans avec Washington.

Toujours selon Brett Siegel, son agent Rich Paul entend pousser les Wizards à lui proposer le contrat maximal, estimé à 275 millions de dollars sur quatre saisons.

« C'est une situation très intéressante à suivre avec Anthony Davis. Il sera éligible à une prolongation maximale de quatre ans pour 275 millions de dollars. »

L'insider ajoute toutefois que cette demande pourrait se heurter à la réalité du marché.

« Aucune équipe ne va donner 275 millions de dollars à Anthony Davis compte tenu de son historique de blessures sur les deux ou trois dernières années. Mais c'est ce que Rich Paul et Davis réclament. Ils vont mettre la pression sur les Wizards pour obtenir une forme de prolongation maximale. On verra ce qu'il se passera. »

Les Wizards face à un choix majeur

Arrivé à Washington lors de la trade deadline 2025-2026 en provenance des Dallas Mavericks, Anthony Davis faisait déjà partie du projet à long terme de la franchise.

Les Wizards lui doivent encore 58,4 millions de dollars en 2026-2027, tandis qu'il dispose d'une player option à 62,8 millions pour la saison suivante.

Malgré les nombreuses rumeurs de transfert, notamment vers les Golden State Warriors, Washington a répété à plusieurs reprises son intention de conserver son intérieur.

La franchise espère bâtir autour d'un trio composé d'Anthony Davis, Trae Young et du premier choix de la Draft AJ Dybantsa. Reste désormais à savoir si elle sera prête à s'engager jusqu'en 2031 en accordant à Davis le contrat maximal qu'il réclamerait.