Anthony Edwards pensait sans doute que sa première saison en NBA s'accompagnerait d'un classement autour de la 10e place. Pas trop loin des playoffs ou du barrage, en tout cas. Les Wolves sont bons derniers à l'Ouest, ont changé de coach en cours de route et ne montrent pas de signes d'amélioration nette ces derniers temps. Edwards, lui, continue d'essayer d'inverser la tendance dans la course au titre de Rookie of the Year.

Qu'il y arrive ou non, son insouciance et ses performances au scoring lui ont valu d'être validé par quelques stars de la ligue. A commencer par Paul George, qu'il a affronté dimanche lors de la rencontre entre Minnesota et les Los Angeles Clippers. L'ailier All-Star a été dithyrambique au sujet du rookie de Minnesota.

"Anthony Edwards peut devenir un gros joueur. Son jeu est puissant. Il est capable de faire un peu de tout et beaucoup de choses. On parle d'un joueur capable de scorer sur trois niveaux. Un scoreur d'élite. Je vois une star en lui. Un All-Star, même. Possiblement une superstar. Le ciel est la limite pour ce gamin", a expliqué PG 13 auprès de Justin Russo.

Des compliments forts de la part d'un joueur important de la ligue. Pour le moment, Anthony Edwards tourne à 18.1 points et 4.4 rebonds de moyenne. Une production excellente qu'il faut évidemment nuancer avec les pourcentages du n°1 de la Draft 2020 : 39% en global et 32% à 3 points sur 31 minutes par match.

Il y a de la place pour progresser et Edwards devra utiliser la fraîcheur et l'insouciance dont il fait preuve sur et en dehors du terrain, pour les transformer en atouts capables de le faire rapidement devenir incontournable.