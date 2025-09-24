Anthony Edwards a décidé d’étoffer son arsenal offensif en étudiant Michael Jordan et Kobe Bryant. Déjà auteur d’un gros bond à 3 points la saison passée, l’arrière des Timberwolves veut devenir inarrêtable sur toutes les zones du terrain.

Le Minnesota Timberwolves a chuté en finales de conférence face au Thunder, mais Anthony Edwards n’a pas perdu de temps pour préparer la suite. Déterminé à franchir un nouveau cap, le jeune All-Star consacre son été à élargir sa palette offensive, en s’inspirant directement des plus grands : Michael Jordan et Kobe Bryant.

Étudier les maîtres du mid-range

L’an passé, Anthony Edwards avait énormément bossé sur son tir à trois-points. Cette année, il a décidé d’ajouter une nouvelle arme. Selon Shams Charania, Edwards a placé son travail estival sous le signe du jeu au poste et du tir à mi-distance.

« On m’a dit que cet été, la priorité numéro un d’Anthony Edwards est de développer son jeu au poste : mid-post, high-post, low-post », a expliqué l’insider.

« Il veut établir un vrai jeu à mi-distance et un fadeaway efficace au poste. On m’a dit qu’il avait regardé beaucoup de vidéos de Kobe [Bryant] et MJ, étudiant leur manière de trouver un tir à partir du post-up. »

Ces modèles ne doivent rien au hasard. Michael Jordan et Kobe Bryant ont bâti une partie de leur légende grâce à leur maîtrise du tir en fadeaway et de la création dans des espaces réduits. Edwards veut importer ces armes pour devenir une menace impossible à contenir.

La continuité d’un travail acharné

Ce n’est pas la première fois que l’arrière des Wolves se fixe un tel défi. L’été dernier, il s’était concentré sur son tir à trois points, un axe de progression qui lui a permis de mener la NBA en paniers primés (320) et de porter son adresse à 39,5%, record en carrière.

La recette ? Du travail sans relâche, comme il l’avait promis après l’élimination :

« Je vais bosser comme un fou cet été. Personne ne travaillera plus dur que moi. »

Vers une saison (et une carrière) XXL pour Anthony Edwards ?

Avec 27,6 points de moyenne en 2024-25, Edwards est déjà l’un des attaquants les plus redoutés de la ligue. Mais l’ajout d’un arsenal inspiré des plus grands pourrait l’élever encore d’un cran, à l’image des stars capables de punir les défenses dans toutes les zones du terrain.

Surtout, cette palette étendue pourra l’aider bien au-delà de la saison régulière. En playoffs, quand les défenses sont plus organisées et cherchent à diminuer le pourcentage adverse à longue distance, la capacité à aller chercher ses paniers et à scorer à mi-distance devient un véritable atout pour les stars.

Et à très long terme, ces nouvelles armes lui permettront de continuer à scorer quand ses qualités athlétiques diminueront et qu’il ne passera plus aussi facilement son vis-à-vis pour agresser le cercle. Comme Michael Jordan et Kobe Bryant avant lui.

En tout cas, Anthony Edwards n’a pas seulement regardé des vidéos : il multiplie les répétitions depuis juin, au cœur des installations de Minnesota, pour transformer ses inspirations en automatismes. S’il réussit, le Thunder n’aura peut-être plus autant de marge la saison prochaine.