Anthony Edwards future star du Heat, on y croit ou pas ?

Anthony Edwards ne semble pas sur le point de demander un trade, mais certains lui voient un avenir au Miami Heat.

Une simple image a suffi à lancer la machine à fantasmes. Cette semaine, après la rencontre entre les Minnesota Timberwolves et le Miami Heat, Anthony Edwards a enlacé Bam Adebayo et lui a soufflé quelques mots à l'oreille. Deux amis proches, deux visages de Team USA… et, pour certains, peut-être un futur duo. À Miami, on sait mieux que personne que les grandes histoires commencent parfois par un simple moment capté par les caméras.

Le débat s’est rapidement invité dans le podcast No Fouls, où Danny Green et Paul Pierce ont livré deux visions radicalement opposées. Pour l’ancien tireur d'élite des Spurs, l’idée n’est pas du tout absurde, mais clairement pas immédiate. « Oui, mais pas bientôt. Un jour, je pense que c’est possible. Il faudra que ce soit à un moment où il aura le sentiment d’avoir tout donné pour Minnesota. Il est encore très jeune. Peut-être dans sept ou huit ans, si les choses ne fonctionnent pas et qu’ils ne trouvent pas comment améliorer la situation pour lui. »

Paul Pierce, lui, coupe court à toute projection. « Non, pas du tout. Il est au début de son prime et il joue pour un contender. »

Difficile de lui donner totalement tort. Minnesota est aujourd’hui solidement installé parmi les équipes qui comptent à l’Ouest, et Anthony Edwards en est le moteur émotionnel et sportif. Leader assumé, il n’a encore rien d’un joueur qui s'imagine ailleurs.

Alors, simple accolade entre amis ou prémices d’une future association ? Pour l’instant, Anthony Edwards est sous contrat jusqu'en 2029 et ne semble pas vouloir demander son trade dans l'immédiat. Tout va très vite en NBA et on surveillera évidemment la situation de près si l'objectif minimum des Timberwolves, à savoir un retour en finale de Conférence, n'est pas rempli.