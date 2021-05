Anthony Edwards promet les playoffs, KAT veut rester à vie, tout n’est pas noir à Minny

Ce n'est pas facile d'être fan des Wolves. Donc quand Anthony Edwards et KAT annoncent de bonnes nouvelles, vous avez le droit d'être ambitieux.

Les Minnesota Timberwolves viennent de boucler une nouvelle saison sans playoffs à la clé. Après tout, ce n'est que la 15e fois en 16 ans que la franchise des Twin Cities voit ses joueurs partir en vacances plus tôt que la plupart des autres... Si l'espoir de meilleurs lendemains est permis, c'est parce qu'Anthony Edwards est dans le roster. Le n°1 de la Draft 2020 a fait une saison rookie prometteuse, certes. Mais c'est surtout sa mentalité et son ambition qui font dire que les Wolves peuvent progresser rapidement.

Lundi, lors des traditionnels passages de fin de saison devant les médias, Edwards n'a pas joué la carte de la prudence lorsque les journalistes lui ont demandé ce qu'il espérait pour la saison prochaine, individuellement et collectivement.

"Même pas besoin d'en parler. On va évidemment faire le forcing pour être en playoffs la saison prochaine. Je suis prêt à y aller. [...] J'ai adoré marquer chacun de mes paniers. Je veux être un All-Star l'an prochain", a lancé Anthony Edwards dans des propos relayés par Jon Krawczynski de The Athletic.

Dans le même temps, Karl-Anthony Towns, avec lequel Anthony Edwards a noué des liens très encourageants pour leur première saison ensemble, a réaffirmé qu'il souhaitait rester toute sa carrière à Minneapolis, pour "avoir une carrière à la Kobe Bryant ou à la Tim Duncan".

Quand on est fan des Wolves, on prend tout ce qui est bon à prendre. Et cette ambition d'Ant-Man ajoutée à cette envie de fidélité de "KAT", ce sont forcément des signaux qui font plaisir.

