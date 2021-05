Pour Karl-Anthony Towns, il n'y a pas photo entre LaMelo Ball et Anthony Edwards. Son équipier mérite d'être le Rookie of the Year.

Pendant longtemps, LaMelo Ball faisait figure de favori au titre de Rookie of the Year. Mais entre la blessure du Hornet et le niveau affiché par Anthony Edwards depuis le All-Star Break, la course est bien plus ouverte. Pas aux yeux de Karl-Anthony Towns en tout cas.

Ce n’est pas la première fois que KAT fait la promo de son coéquipier. Le big man des Minnesota Timberwolves a déjà assuré il y a quelques semaines que son équipier méritait le trophée devant LaMelo Ball. Mais ce coup-ci, il est allé un peu plus loin que « c’est le meilleure » :

« Je l’ai dit depuis le premier jour : nous avons fait le bon choix. Je ne pense pas qu’il y ait la moindre question sur qui aurait dû être le numéro 1 de cette draft », explique Karl-Anthony Towns. « Je ne veux pas qu’on passe à côté de ça. Il y a une raison pour laquelle on (le Heat) a fait prise à deux sur lui. Il devrait faire prise à deux. Aucun autre rookie n’a réussi à gagner ce type de respect dans la ligue. Il n’y a pas d’autre rookie dans cette ligue qui a le droit à des prises à deux. Il n’y a pas d’autre rookie qui aligne les stats que Ant aligne. Il n’y a pas d’autre rookie qu’Ant qui cause autant de ravages et de chaos avant même que le match commence, rien que dans le scouting report. Je ne veux pas entendre quoi que ce soit sur d’autres joueurs qui sont rookies. Je ne veux rien entendre. Je ne crois pas la hype, je crois les stats. »

LaMelo Ball peut-il reprendre ce qu’Anthony Edwards lui a piqué ?

Les stats, justement… Celles de LaMelo Ball n’ont clairement rien à envier à celles du Wolve. Un peu moins de points, mais plus de rebonds et de passes. 15,9 pts, 5,9 rbds, 6,2 pds et 1,6 steal en 46 matches, contre 19 - 4,7 - 2,8 - 1,1 en 67 rencontres.

Mais il est vrai que, alors que LaMelo a manqué pas mal de matches pour blessure (21), Anthony Edwards a franchi un sacré cap depuis le All-Star Game. De 14,9 pts à 37,1% (30,2 à trois-pts), 4 rbds et 2,5 pds, il est passé à 23,7 pts à 44,9% (34,8 à trois-pts), 5,5 rbds et 3,2 pds.

Alors certes, malgré un gros passage au travers à Chicago, Melo est très bon depuis son retour. Et la course au ROY reste indécise. Mais quel qu’en soit le résultat, Anthony Edwards a prouvé que sa sélection n’avait rien d’honteux. Qu’il n’était pas seulement le monstre athlétique auquel beaucoup d’observateurs le réduisaient. Et qu’il a tout pour être un excellent joueur dans le futur.

Espérons qu’être à Minnesota ne le pénalise pas dans son développement comme ça a pu être le cas pour d’autres talents par le passé…

Une star de Los Angeles voit Anthony Edwards devenir… une superstar NBA