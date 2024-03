Anthony Edwards, son récit de son contre décisif

Quel match pour Anthony Edwards ! En l'absence de Karl-Anthony Towns, blessé et opéré, l'arrière a parfaitement assumé son rôle de patron. Auteur de 44 points face aux Indiana Pacers (113-111), le jeune talent a scellé la victoire des siens avec un contre décisif.

Sur la dernière action de la rencontre, il a empêché l'égalisation d'Aaron Nesmith avec ce block très aérien. Revenu de loin pour mettre son adversaire en échec, Edwards en a même tapé l'arceau avec sa tête !

"Je me suis cogné la tête, sur l'arceau je crois. Ça fait très mal. Et j'ai aussi atterri sur mon poignet. Je n'avais jamais sauté aussi haut de ma vie. Sur l'action, je l'ai vu lancé vers le panier, je savais qu'il allait faire un layup. Je me suis dit : 'Mec, je vais aller le chercher'.

Je n'avais jamais sauté aussi haut de ma vie. J'ai réussi à trouver mon second souffle sur la fin du quatrième quart-temps et donc c'est terminé. Dès que j'ai trouvé ce second souffle, je savais que personne ne pouvait m'arrêter", a savouré Anthony Edwards au micro de Bally Sports North.

Une telle performance, juste après l'annonce de l'absence de KAT, n'est pas anodine. Même sans un joueur cadre, Anthony Edwards se montre déterminé à maintenir les Wolves au sommet de la Conférence Ouest.

ANT CHASEDOWN BLOCK FOR THE WIN 🤯 pic.twitter.com/YpktUukPLO — Bleacher Report (@BleacherReport) March 8, 2024

