Les résultats de la nuit en NBA

Nets @ Pistons : 112-118

Wolves @ Pacers : 113-111

Heat @ Mavs : 108-114

Raptors @ Suns : 113-120

Celtics @ Nuggets : 109-115

Bulls @ Warriors : 125-122

Spurs @ Kings : 129-131

Le classement

- Anthony Edwards s'est comporté comme un alpha dog pour les Wolves cette nuit. Après l'annonce de la blessure au ménisque de Karl-Anthony Towns, Minnesota aurait pu avoir la tête dans le seau et s'incliner chez les Pacers. Edwards s'est assuré que ce ne soit pas le cas. Outre ses 44 points, l'arrière All-Star a inscrit le panier à 3 points pour permettre à Minny de virer en tête à 1:11 de la fin, mais a aussi réussi le contre le plus important du match et peut-être de la saison pour les Wolves, sur la tentative d'Aaron Nesmith au buzzer. "Ant-Man" en a même légèrement heurté le cercle dans l'opération, avant d'effectuer un chest bump avec Rudy Gobert, auteur lui d'un nouveau double-double (18 pts, 14 rbds).

Incroyable. Alors qu'il venait de manquer le lancer-franc, Edwards a tapé un sprint avant de s'envoler pour coller un block de malade pour la gagne pic.twitter.com/hKSr0hOyO4 — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) March 8, 2024

Minnesota conforte donc sa première place à l'Ouest, en restant tout de même sous la pression d'Oklahoma City et de Denver.

- Les Nuggets, justement, sont sortis vainqueurs du choc de la nuit, sorte de NBA Finals avant l'heure, contre les Celtics. Denver a maté Boston malgré la tentative de comeback des visiteurs dans le 4e quart-temps. Les champions en titre se sont fait respecter pour infliger aux C's ce qu'ils n'avaient plus connu depuis novembre : une deuxième défaite consécutive.

Nikola Jokic a enregistré son 20e triple-double de la saison avec 32 points, 12 rebonds et 11 passes, malgré une frustration visible après le corps arbitral. Le Serbe a tout de même trouvé la lucidité pour offrir des passes lobées importantes à Aaron Gordon et Jamal Murray notamment, qui ont contribué à ce précieux succès, aussi bien sur le plan psychologique que sur le plan comptable.

Jaylen Brown a fait un sacré match pour Boston dans le même temps, avec 41 points et 14 rebonds, mais une maladresse problématique sur la ligne (7/14), dans un soir où les Celtics ont manqué 9 lancers dans une défaite de... 6 points. Jayson Tatum a lui fini avec seulement 15 points et 8 passes.

- Dallas a retrouvé le chemin de la victoire en même temps que celui de la maison. A domicile contre Miami, les Mavs ont mis fin à leur série de trois défaites de suite, sans que Luka Doncic n'interrompe la sienne. Pour la cinquième fois de suite, le Slovène a signé un triple-double avec au moins 30 points au compteur, égalant le record en la matière de Russell Westbrook. Avec ses 35 points, 11 passes et 11 rebonds, mais aussi et surtout grâce à son panier à 3 points lors du run de fin de match qu'il a mené avec Kyrie Irving (23 pts) et Dante Exum, Doncic a pesé sur ce match. Au terme de la rencontre, Jason Kidd se sentait l'âme romantique et a comporé Luka Doncic à "quelque chose d'aussi rare qu'un Picasso".

- Les Kings se sont fait très peur et ne sont pas passés loin de devenir la première équipe à perdre contre des Spurs sans Victor Wembanyama. En l'absence de leur jeune star, les Texans ont été plus que valeureux et ne doivent leur défaite qu'à un très mauvais money time. Alors qu'ils menaient de cinq points à une minute de la fin, les joueurs de Gregg Popovich ont pris un 7-0 déclenché par Malik Monk et achevé par Domantas Sabonis, auteur du panier de la gagne à 7 secondes de la fin, en plus de son 45e double-double (31 pts, 17 rbds, 9 asts) consécutif.

Devin Vassell et Jeremy Sochan ont eu des ballons pour prolonger le suspense, mais ont manqué la cible.

Les Spurs menaient de 5 points à moins d'une minute de la fin contre les Kings. Sacramento a fini sur un 7-0, dont ce panier pour la gagne de Domantas Sabonis, auteur d'une interception décisive pic.twitter.com/CjqELvd9LM — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) March 8, 2024

- La recette est simple en ce moment pour les Suns : compter sur Kevin Durant et Grayson Allen pour scorer suffisamment. KD (35 pts) et l'ancien Dukie (26 pts, tous marqué en première mi-temps avec notamment 7 paniers primés avant la pause ! ) ont sonné la charge pour Phoenix à domicile contre Toronto, dans une partie où les joueurs de Frank Vogel n'ont jamais été menés. Bradley Beal a apporté 20 points et 8 passes, ce qui est appréciable en l'absence de Devin Booker.

- DeMar DeRozan est d'humeur clutch en ce moment. L'arrière des Bulls a encore été décisif, 24 heures après avoir inscrit le panier de la gagne contre le Jazz. C'est cette fois sur le parquet des Warriors, avec un enchainement panier à 3 points et panier plus la faute dans la dernière minute de jeu. Klay Thompson avait fait virer Golden State en tête avec un shoot à 40 secondes du terme, avant l'intervention de DeRozan pour cette fin de partie assez folle.

Les Warriors ont perdu Stephen Curry en cours de route, le quadruple champion NBA étant contraint de rentrer au vestiaire après s'être tordu la cheville à l'entame du money time.

WHAT AN ENDING IN GOLDEN STATE 🍿 Coby White bucket to tie.

DeRozan fadeaway to go ahead.

Klay 3 for the lead.

DeRozan And-1 to take lead back.

CP3 triple to cut it to 1. Bulls hang on for wild 125-122 win. pic.twitter.com/ZspZ10ND8W — NBA (@NBA) March 8, 2024

- Les Nets ne joueront probablement pas le play-in, comme on pouvait s'en douter malgré leurs efforts récents. Brooklyn était en déplacement à Detroit et ce sont les Pistons qui se sont imposés, pour leur première victoire à domicile depuis le mois de janvier. Cade Cunningham (32 pts) et Jaden Ivey (34 pts) ont joint leurs efforts dans le 4e QT pour permettre à leurs équipe de prendre le dessus.

Evan Fournier a joué 13 minutes pour 2 points, 2 rebonds, 1 passe et 1 interceptions à 1/2.