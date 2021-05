Apparemment, personne n’a peur des Los Angeles Lakers

La défaite des Los Angeles Lakers en ouverture de la série face aux Phoenix Suns a permis aux sceptiques de s'en donner à coeur joie. Charles Barkley fait partie de ceux-là, lui qui était en plateau pour analyser ce game 1 dans l'émission Inside the NBA sur TNT.

S'il reste encore des observateurs qui pensent que les Lakers n'ont qu'à appuyer sur un bouton pour passer la seconde et éradiquer toute menace dans ces playoffs, ils se trompent à en croire le Hall of Famer.

LeBron James et Anthony Davis, superstars surclassées par Booker : La preuve en chiffres

Toutes les équipes ont joué leur game 1 du 1er tour et seuls les Lakers ne sont pas parvenus à faire chuter un adversaire mieux classé. Les Blazers (avec Denver), les Mavs (contre les Clippers) et les Grizzlies (face à Utah) ont tous créé la surprise.

Chuck on the Lakers: "Nobody is afraid of them.”

(via @NBAonTNT)pic.twitter.com/SDZGo1MzFa

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 24, 2021