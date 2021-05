LeBron James et Anthony Davis, superstars surclassées par Booker : La preuve en chiffres

LeBron James et Anthony Davis n'ont pas fait le poids face à Devin Booker lors de ce premier match de playoffs contre les Suns.

Même après une saison galère, les Los Angeles Lakers sont censés pouvoir se reposer sur un acquis majeur avant d’attaquer les playoffs : le luxe de posséder deux des cinq meilleurs joueurs de la planète et leur expérience. Et pourtant, hier soir, les champions en titre ne pouvaient se reposer sur aucun de leurs supposés points forts. Parce que LeBron James et Anthony Davis ont complètement déjoué contre les Phoenix Suns.

Sans doute encore un peu gêné par sa cheville douloureuse, le King a compilé 18 points, 7 rebonds, 10 passes et 3 interceptions mais sans nécessairement peser sur la rencontre comme il peut le faire dans les grands moments. Il a aussi manqué 3 de ses 6 lancers. C’est encore pire pour AD, limité à 13 points et 7 rebonds à seulement 5 sur 16 aux tirs. L’intérieur était à côté de ses pompes, en passant beaucoup trop de temps loin du cercle.

« J’ai manqué plein de tirs. On a manqué plein de tirs. On ne peut pas gagner ce match et encore moins la série si je joue comme ça. C’est de ma faute », confiait Davis.

En cumulé, LeBron James et Anthony Davis ont donc 31 points à 11 sur 29 aux tirs. C’est moins que Devin Booker, la star adverse, auteur de 34 points pour ses grands débuts en playoffs. Alors AD peut faire son mea culpa mais les Angelenos vont évidemment devoir s’ajuster. Ils savent le faire. C’est justement leur deuxième atout a priori : l’expérience. Il faudra jouer dessus pour passer ce premier tour délicat. Mais une réaction des deux superstars est évidemment attendue dès le prochain match.

CQFR : Trae Young est un Knicks Killer, les Lakers et le Jazz au tapis