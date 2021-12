Pascal Siakam a réussi l'un de ses meilleurs matches de la saison, dimanche, lors de la victoire à domicile des Toronto Raptors face aux Washington Wizards. Le Camerounais a bouclé sa partie avec 31 points, 6 rebonds et 3 passes à presque 50%. Après la rencontre, les journalistes locaux lui ont demandé s'il avait changé quelque chose à sa routine des dernières semaines pour expliquer cette belle performance.

Vous avez tous entendu parler du Flu Game - en fait un Food Poisoning Game - de Michael Jordan ? Voilà le Baby-Pee Game de Siakam.

Pascal Siakam tourne à 19 points et 7 rebonds de moyenne cette saison. Les Raptors, dont il est l'un des survivants de l'épopée du titre en 2019 avec Fred VanVleet, OG Anunoby et Chris Boucher, sont actuellement 12e de la Conférence Est avec 11 victoires et 13 défaites.

To what does Siakam owe his big game tonight?

“My brother has a kid, my niece, and usually I don’t like carrying newborns, they’re just so fragile. She’s 2 months old & I’ve been putting off picking her up. Yesterday I picked her up & she peed on me. I dunno, maybe it was that”

— Josh Lewenberg (@JLew1050) December 6, 2021