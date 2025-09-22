Un ancien All-Star voit les Hawks aller très loin cette saison

Jeff Teague croit en son ancienne équipe et imagine les Atlanta Hawks retourner en finales de Conférence suite à l’addition de Kristaps Porzingis.

Jeff Teague faisait partie d’une superbe équipe des Atlanta Hawks, finalistes à l’Est en 2015. La formation coachée par Mike Budenholzer avait gagné 60 matches en saison régulière et envoyé 4 joueurs au All-Star Game, dont le meneur devenu co-host d’un podcast fréquemment suivi outre-Atlantique. C’est justement dans son émission, Club 520, que l’ex-champion NBA a prédit un retour au premier plan de la franchise.

« Les Hawks vont faire les playoffs et aller en finales de Conférence, ça ne fait aucun doute. Qui est vraiment meilleur que nous ? Orlando n’a rien gagné. Porzingis va étirer le jeu et mettre des trois-points. Trae Young va avoir énormément d’espaces pour opérer. Puis Porzingis, il est dans sa ‘contract year’. On sait ce que ça veut dire. Il va jouer 70 matches. »

L’état de santé de Kristaps Porzingis constitue toujours un facteur important mais Jeff Teague souligne évidemment un point majeur : en arrivant en fin de contrat et se souciant bien entendu de son prochain deal, le Letton aura intérêt à faire la meilleure préparation possible pour se montrer sous son meilleur visage. Quitte parfois à serrer les dents pour tenir son rang. Il n’a disputé que 57 et 42 matches les deux dernières saisons mais en tournant tout de même à 20 et 19 points. Sa venue peut éventuellement permettre aux Hawks de passer un cap.

Atlanta va aussi récupérer Jalen Johnson, qui a beaucoup progressé et qui flirtait avec le niveau d’un All-Star avant sa blessure. Nickeil Alexander-Walker est un excellente pioche sur le papier. Zaccharie Risacher devrait lui aussi grandir encore un peu pour sa deuxième saison. L’effectif est complet et séduisant. Les Hawks ont les armes pour vraiment bien figurer à l’Est.

De là à leur garantir une place en finales de Conférence… c’est osé. Les New York Knicks et les Cleveland Cavaliers sont les principaux favoris à l’Est. Atlanta rejoint le lot des outsiders avec le Orlando Magic et d’autres équipes susceptibles d’hausser leur niveau de jeu si tout clique, comme les Milwaukee Bucks ou les Philadelphia Sixers.