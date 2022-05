Les Hawks prêts à faire exploser leur effectif ?

Après une saison décevante, les Atlanta Hawks sont attendus parmi les équipes les plus actives de l’intersaison. La franchise serait prête à complètement transformer son roster pour passer à la vitesse supérieure.

Finalistes de conférence en 2021, les Hawks avaient surpris tout le monde avec un run inespéré en playoffs. Mais l’exercice 2021-2022 a marqué une immense désillusion pour Trae Young et ses coéquipiers.

Avec un bilan de 43 victoires pour 39 défaites, Atlanta a dû se battre pour obtenir sa place en playoffs. Neuvièmes de l’Est est au terme de la saison régulière, les faucons ont dû passer par le play-in tournament pour y arriver. Finalement, leur campagne s’est arrêtée sur un gentleman sweep. Une défaite 4-1 face au Heat.

Après avoir poussé les Milwaukee Bucks, futurs champions, jusqu’au game 6 des finales de conférence l’année dernière, on s’attendait à bien mieux de la part des Hawks. Le président des opérations basket Travis Schlenk a été clair après cet échec. Pour lui, le front office doit absolument améliorer l’effectif cet été.

"Je pensais que nous étions vraiment bons et que nous avions un effectif profond cette année. Nous n’étions pas aussi bons et profonds que ce que nous pensions. Évidemment, si vous êtes 2e en attaque et 26e en défense, il y a des compartiments du jeu assez évidents sur lesquels vous devez travailler. Nous avons besoin de joueurs capables de porter la balle, de créer, et des joueurs plus centrés sur la défense — ou sur les deux — c’est une réponse facile", a-t-il déclaré en conférence de presse.

Des transferts pour transformer l'effectif des Hawks ?

Cet été, la franchise devrait faire de grands changements, d’après Jake Fischer du Bleacher Report. Aujourd’hui, aucun joueur en dehors de Trae Young n’est considéré comme intouchable. Tous les autres membres de l’équipe sont disponibles sur le marché des transferts.

À la trade deadline, en février, les Hawks avaient déjà pris la température pour plusieurs joueurs. Ils avaient alors envisagé de transférer John Collins, Kevin Huerter et Danilo Gallinari.

On sait qu’Atlanta est l’une des franchises intéressées par Deandre Ayton, qui pourrait quitter les Suns cet été. Ils pourraient notamment proposer un sign-and-trade centré sur Clint Capela pour tenter de le récupérer. Une offre qui semble inégalable par la concurrence. D’autant plus que Capela et Chris Paul, le meneur de Phoenix, s’entendaient très bien à Houston.

L'épineux cas Deandre Ayton : quittera-t-il Phoenix cet été ?

Zach LaVine, bientôt agent libre, est une autre cible potentielle pour Travis Schlenk et son front office. Si les Bulls restent favoris pour signer l’arrière All-Star, les négociations seraient tout compte fait plus ouvertes que prévu. Atlanta aura peut-être un coup à jouer sur cette piste. S’ils s’avèrent finalement disponibles, Bradley Beal et Donovan Mitchell auront également leur place sur le tableau de chasse des faucons.

Les Hawks disposent de tous leurs premiers tours de Draft, ainsi que de celui des Hornets en 2023. Ils ont aussi de nombreux contrats sous la main pour faciliter les transferts. On le sait, ce sont les armes dont ils ont besoin pour mettre sur pied un trade XXL — à l’image de celui de Jrue Holiday aux Bucks en 2020 ou de Paul George aux Clippers quelques années auparavant.

Atlanta semble déterminé à rejoindre la course au titre. Cet été, la franchise fera partie des équipes à suivre de très près. Une star pourrait bien poser ses valises en Géorgie avant le début de la saison 2022-2023. La mèche est prête, il ne reste plus qu’à l’allumer.