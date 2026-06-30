Jonathan Kuminga est libre. Les Hawks n’ont pas activé son option, ce qui pourrait clarifier la position de Zaccharie Risacher à Atlanta.

Jonathan Kuminga est déjà de retour sur le marché. Selon ESPN, les Atlanta Hawks ont décidé de ne pas lever la team option de 24,3 millions de dollars de l'ailier, qui devient ainsi agent libre quelques mois seulement après son arrivée en provenance des Golden State Warriors.

Le pari n'aura donc pas duré longtemps à Atlanta. Arrivé en février dans le cadre du transfert ayant envoyé Kristaps Porzingis à Golden State, Kuminga n'a disputé que 16 rencontres de saison régulière sous ses nouvelles couleurs, avec des moyennes de 12,3 points et 5,3 rebonds en un peu plus de 22 minutes par match.

Une porte qui s'ouvre un peu plus pour Zaccharie Risacher

Cette décision pourrait constituer une bonne nouvelle pour Zaccharie Risacher. Même si les Hawks devraient chercher un renfort sur les ailes durant la free agency, le départ de Kuminga libère des minutes et évite une concurrence directe avec un joueur au profil assez similaire. L'international français pourrait ainsi voir son rôle évoluer après une deuxième saison où son rôle a diminué en importance dans la rotation de Quin Snyder.

Kuminga avait lui montré quelques éclairs, notamment avec 27 points dès son premier match sous le maillot d'Atlanta. Il n'a cependant franchi la barre des 20 points qu'à deux reprises en saison régulière par la suite et n'a jamais réellement montré beaucoup plus qu’à Golden State.

Sacramento déjà à l'affût

Les Sacramento Kings, qui s'étaient déjà montrés intéressés avant son transfert à Atlanta, devraient rapidement revenir à la charge selon ESPN. À seulement 24 ans au début de la prochaine saison, Jonathan Kuminga reste un pari intrigant grâce à ses qualités athlétiques et son potentiel, mais cinq saisons après sa Draft en septième position, il n'a toujours pas trouvé l'environnement lui permettant de franchir un véritable cap.