Ausar Thompson est déjà effrayant et polyvalent, Detroit semble avoir visé juste

Après 7 matches, Ausar Thompson est déjà un monstre défensif et un rookie plus polyvalent qu'on pouvait le penser.

Ausar Thompson fait un début de saison et de carrière NBA au-delà des espérances que l'on pouvait avoir pour lui. Drafté juste après son jumeau Amen, un peu moins en vue à Houston, le couteau-suisse des Pistons est en train de montrer que ce que l'on avait vu de lui en Summer League et en pré-saison ne devait rien au hasard. Il y a les statistiques, bien sûr, déjà impressionnantes de polyvalence (11.4 points, 9.3 rebonds, 4 passes, 2.1 contres de moyenne), mais aussi et surtout l'impression visuelle. Thompson n'est pas encore très poli sur le plan offensif (37.8% d'adresse), mais son niveau de l'autre côté du terrain est déjà sidérant.

On parle à juste titre du démarrage canon de Victor Wembanyama sur le plan défensif, mais Ausar Thompson montre des choses époustouflantes de ce point de vue là aussi. Sur le plan athlétique, cardiologique et cérébral, on est déjà sur un joueur très en avance sur la plupart de ses camarades de cuvée, avec un potentiel tout à fait effrayant. On avait un peu saisi son côté "student of the game" lors de ses passages devant les médias avant et après la Draft. Il semble se traduire à merveille sur les parquets NBA.

Detroit a certes perdu contre Phoenix dimanche, mais Ausar Thompson n'est pas passé loin d'un 5x5, c'est à dire une copie avec au moins 5 unités dans 5 catégories, une performance que seuls 14 joueurs ont réalisé dans l'histoire de la NBA. Nicolas Batum fait partie de cette liste glorieuse où figurent des légendes comme Julius Erving, Hakeem Olajuwon ou David Robinson. Il n'y aurait rien de surprenant à retrouver le jeune Piston dans un avenir proche, même si l'échantillon sur lequel on a pu l'observer jusqu'ici n'est que de 7 matches.

Face aux Suns, donc, et malgré la défaite, Thompson a compilé 14 points, 9 rebonds, 4 passes, 4 contres et 4 interceptions. Vous pouvez retrouver les images de cette prestation très remarquée ci-desosus.