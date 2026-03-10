Austin Reaves, la prochaine star du Utah Jazz ?

Et si le Jazz tentait un gros coup en faisant d'Austin Reaves son joueur majeur la saison prochaine ?

Selon une rumeur relayée par le journaliste Eric Pincus de Bleacher Report, le Utah Jazz surveillerait de près la situation d’Austin Reaves. Lors d’un épisode du podcast Buha’s Block, Pincus a expliqué que la franchise de Salt Lake City ferait partie des équipes intéressées par l’arrière des Los Angeles Lakers.

« J’ai entendu que le Jazz aime Austin Reaves. Ce n’est pas vraiment une surprise, mais j’ai entendu dire que c’est l’une des équipes intéressées par lui », a-t-il déclaré.

Cette piste s’inscrirait dans la stratégie financière adoptée par Utah depuis plusieurs mois. La franchise a multiplié les contrats expirants et misé sur de jeunes joueurs afin de conserver une certaine flexibilité salariale. Dans ce contexte, Reaves pourrait représenter une cible intéressante lors de la prochaine free agency.

L’arrière des Lakers dispose en effet d’une player option à 14,9 millions de dollars pour la saison 2026-27, qu’il devrait, sauf surprise, choisir de décliner pour tester le marché. Plusieurs équipes surveilleraient alors son dossier, et Utah pourrait se positionner avec une offre conséquente.

D’après certaines projections, le Jazz pourrait générer jusqu’à environ 11 millions de dollars d’espace sous le salary cap en renonçant à plusieurs cap holds (Jusuf Nurkic, Kevin Love, Elijah Harkless ou encore Oscar Tshiebwe), tout en conservant celui de Walker Kessler. En ajoutant certains contrats existants, Utah pourrait alors monter une proposition démarrant autour de 28 millions de dollars par saison pour attirer Reaves.

Une autre option théorique serait un sign-and-trade, même si l’hypothèse d’inclure Walker Kessler paraît peu probable tant le pivot est considéré comme un élément important du projet. Reste que, pour l’instant, il ne s’agit que d’une rumeur. Mais si Austin Reaves décidait de quitter Los Angeles, le Jazz pourrait tenter de faire de lui l’une des pièces majeures de son futur.

À 27 ans, Reaves réalise la meilleure saison de sa carrière. L’arrière des Lakers tourne autour de 25 points, 5 rebonds et 6 passes décisives de moyenne, avec plus de 50 % de réussite au tir, confirmant son statut de créateur offensif majeur.