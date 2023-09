Austin Reaves : “C’est avec Mikal Bridges que je me sens le plus en phase”

Dans l’effectif de Team USA, « celui qui sort du lot, c’est Mikal » aux yeux d’Austin Reaves. Bien que l’arrière assure que la Coupe du monde n’est pas le lieu pour tenter de recruter de nouveaux joueurs aux Lakers, cela ne l’empêche pas de nouer des liens. Et parmi ses coéquipiers, c’est Mikal Bridges qui l’impressionne le plus par son « approche du jeu » et dont il se sent le plus proche.

« Il n’est jamais de mauvaise humeur. Il a toujours de bonnes intentions », a décrit la jeune star dans un entretien avec Dan Woike du Los Angeles Times. « Mikal ne marque pas beaucoup, mais il fait tout le reste. »

« On parlait l’autre jour et il m’a regardé et m’a dit : “Tant que je peux mettre une médaille d’or autour de mon cou, je m’en fiche de ce qui se passe. Tant que nous gagnons, je m’en fiche”. Cela signifie beaucoup pour moi », a continué Reaves. « La saison dernière, à Brooklyn, il marquait plus de 25 points par match après son transfert. Il avait le ballon dans ses mains. Qu’il soit capable de s’adapter comme ça, de ne se soucier que de la victoire, c’est cool. C’est celui avec qui je me sens le plus en phase, sur et en dehors du terrain. »

Austin Reaves, chouchou même à la Coupe du monde !

Entre Austin Reaves et Team USA la connexion « s'est faite naturellement »

Austin Reaves ne partait pourtant pas dans l’idée de « devenir amis avec ses coéquipiers » lorsqu’il a été appelé à rejoindre la sélection américaine. Incertain de ce qui l’attendait, la connexion avec ses coéquipiers « s’est faite naturellement ».

« Honnêtement, je n’y allais pas en me disant : “Je vais devenir très proche de tous ces gars”. Comme je vous l’ai dit lorsque nous étions à Vegas, je ne savais vraiment pas à quoi m’attendre […] C’est agité ici si vous essayez de mettre un pied dehors, donc vous êtes un peu bloqués dans l’hôtel. Vous êtes toujours les uns avec les autres. Pouvoir construire ces relations, c’est cool pour moi. »

