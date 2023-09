Team USA bat difficilement le Monténégro, il faudra en faire plus

Team USA n'a pas réussi son match le plus convaincant du tournoi, vendredi, pour le début du 2e tour. Pas de panique, les Américains ont dominé le Monténégro (85-73) du toujours excellent Nikola Vucevic (18 points, 16 rebonds, 2 contre), mais après trois premières sorties maîtrisées et encourageantes, celle-ci a été plus poussive.

Menés d'un point à la mi-temps, notamment à cause du récital de "Vooch" et de l'impact du naturalisé Kendrick Perry (14 pts, 6 asts), les joueurs de Steve Kerr ont un peu appuyé sur la pédale après le repos, sans pour autant surclasser leurs adversaires du jour. Kerr n'avait d'ailleurs pas forcément la tête des bons jours au bord du terrain, un peu alarmé par le manque de fluidité dans le jeu de ses ouailles. On a parfois eu l'impression que les Etats-Unis manquaient d'idées, de solutions et d'envie.

Grâce aux efforts de Tyrese Haliburton (10 pts, 6 asts et 15 d'évaluation, la meilleure côté américain), Anthony Edwards (17 pts à 7/16) et Austin Reaves notamment (12 pts), Team USA a évité le piège monténégrin en produisant le strict minimum et en frappant au bon moment. Il faudra en faire davantage contre la Lituanie, qui est tout de même un adversaire d'un autre calibre, et dans la suite du tournoi. En dehors de la Grèce, privée de Giannis Antetokounmpo, les Américains n'ont pas encore eu à se frotter à un adversaire vraiment robuste et qui ambitionne le même résultat qu'eux : la victoire finale.

Les axes de progression se situent comme souvent au rebond, où Team USA a été dévorée par le Monténégro (49-31) et à 3 points, où les Américains n'ont shooté qu'à 26%. Individuellement, on attend toujours qu'un joueur comme Brandon Ingram trouve sa place, là où des garçons moins expérimentés au haut niveau en NBA semblent plus à l'aise, à l'image de Paolo Banchero (8 pts, 4 rbds en 14 min)

