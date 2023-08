Pendant plusieurs mois, Austin Reaves a incarné l'une des belles histoires de la NBA. Un joueur non-drafté qui parvient à faire son trou aux Los Angeles Lakers. Au point de devenir l'un des chouchous des fans californiens. Mais aussi de briller et de prendre ses responsabilités en Playoffs.

Grâce à ses performances, l'arrière a signé un contrat à 56 millions de dollars sur 4 ans avec les Angelenos cet été. Et il a même été convoqué par Team USA pour disputer la Coupe du monde 2023. Une ascension fulgurante pour un jeune homme sous-estimé à ses débuts.

Mais pour Mikal Bridges, son coéquipier en sélection, Reaves a désormais pris une nouvelle dimension.

"Il faut arrêter avec ces conneries, ce n'est plus un 'underdog'. Il est à sa place (avec Team USA, ndlr). J'ai toujours été un fan... Je pense que ce que j'aime le plus chez lui, c'est qu'il sait comment provoquer une faute. Il sait comment créer des fautes et se retrouver sur la ligne.

C'est une qualité. Ce n'est pas un hasard de provoquer autant de fautes. Il s'agit d'un talent et c'est très sous-estimé. Les gens ne le comprennent pas vraiment, mais ceux qui le font, ils savent à quel point il est difficile de défendre sur lui", a jugé le talent des Brooklyn Nets pour le LA Times.

Effectivement, Austin Reaves a clairement un nouveau statut. Il n'est plus une surprise et va justement devoir répondre aux grandes attentes autour de lui. Avec les Lakers en NBA, mais aussi dès le Mondial avec Team USA.

Steve Kerr totalement sous le charme du connecteur Austin Reaves