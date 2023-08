Austin Reaves connaît une ascension fulgurante. Après une seconde partie de saison excellente avec les Los Angeles Lakers, l'arrière a impressionné son monde en Playoffs. Au point de signer une belle prolongation cet été.

Dans la foulée, le jeune talent de 25 ans a figuré dans la liste de Team USA pour la Coupe du monde 2023. Et dans la rotation du sélectionneur Steve Kerr, le chouchou des Lakers risque d'avoir de grosses responsabilités.

Car lors du camp d'entraînement à Las Vegas, Reaves a totalement séduit Kerr.

"Il s'intègre partout où on le met, c'est la beauté d'Austin. C'est un connecteur. C'est donc un sacré joueur de basket. Il est physique, tire et passe. Puis il trouve toujours le bon équilibre sur le terrain. Il s'agit ainsi d'un gars qui améliore n'importe quelle équipe avec laquelle il joue.

Pourquoi ce terme 'connecteur' ? Son sens du jeu, sa vision, sa conscience et sa compréhension. La balle arrive au bon endroit, la bonne coupe est faite. (...) Il a du flair. Avec des connecteurs, le jeu prend tout son sens", a admiré Steve Kerr, avec un grand sourire, face à la presse.

Venant de l'architecte des Golden State Warriors, ce sont des mots très forts. Et on comprend mieux pourquoi Austin Reaves fait ainsi l'unanimité auprès de tous ses entraîneurs et de tous ses partenaires.

